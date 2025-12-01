El Athletic ya conoce el día y el horario de su primer partido de 2026

El Athletic ya tiene marcado en rojo el primer partido de 2026. LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 18, la primera del ... nuevo año y penúltima de la primera vuelta, y los de Ernesto Valverde arrancarán el curso futbolístico visitando a Osasuna. El duelo en El Sadar se disputará el sábado 3 de enero a las 16.15 horas, una cita que pondrá a prueba el arranque posnavideño de los leones.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 18 de #LALIGAEASPORTS.



Será un comienzo intenso con poco margen para preparar el siguiente gran reto, la Supercopa de Arabia. Apenas cuatro días después, el miércoles 7, el Athletic se medirá al Barcelona en la semifinal que se disputará en Yeda. Real Madrid y Atlético jugarán la otra semifinal al día siguiente, y la final está programada para el domingo 11, en un calendario comprimido que obliga tanto a los leones como colchoneros, merengues y culés a gestionar energías desde el primer día del año.

Antes de centrarse en 2026, los rojiblancos tienen todavía una recta final de 2025 cargada de obstáculos. En cuestión de semanas deberán enfrentarse en San Mamés a Real Madrid, Atlético y PSG en el tramo más exigente de la temporada para los bilbaínos. Después llegará una visita complicada a Balaídos para jugar contra el Celta, el debut en la Copa del Rey y, finalmente, el cierre del año ante el Espanyol el lunes 22 en La Catedral.