El Athletic ya conoce el día y el horario de su primer partido de 2026

LaLiga fija la visita a Osasuna para el sábado 3 de enero a las 16:15; será el partido predecesor de la Supercopa de Arabia

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:24

El Athletic ya tiene marcado en rojo el primer partido de 2026. LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 18, la primera del ... nuevo año y penúltima de la primera vuelta, y los de Ernesto Valverde arrancarán el curso futbolístico visitando a Osasuna. El duelo en El Sadar se disputará el sábado 3 de enero a las 16.15 horas, una cita que pondrá a prueba el arranque posnavideño de los leones.

