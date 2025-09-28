El Athletic confirma que Vesga sufre una lesión muscular y será baja para Dortmud El centrocampista será baja para los partidos más inmediatos como el de Champions del miércoles

Gabriel Cuesta Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:00 | Actualizado 13:18h.

El centro del campo del Athletic se ve más mermado en efectivo. Mikel Vesga sufre una lesión muscular en el aductor largo de su pierna derecha. Es lo que desprende el parte médico hecho público este domingo por el Athletic después de que el centrocampista se haya sometido a las pruebas pertinentes. El alavés tuvo que retirarse del césped de La Cerámica tan solo seis minutos después de haber entrado en sustitución de Galarreta. Pidió el cambio a raíz de un mal gesto al defender un ataque rival.

Todo apunta a que se perderá al menos los encuentros más inmediatos, entre ellos el del Dortmund de este próximo miércoles. Normalmente, lesiones musculares más leves rondan el mes de recuperación. Su baja fue una de las noticias más negativas de la noche en la derrota del Athletic en Villarreal. Sobre todo, porque se trata de un puesto ya tocado por las bajas. Entró en el 67 en lugar de Galarreta y seis minutos después dejó su sitio a Rego. Tocó apenas tres balones.

La enfermería rojiblanca suma así un jugador más a su lista. Tras perder a Beñat Prados por seis meses por una grave lesión al romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, la lesión de Vesga deja solo tres mediocentros de primer equipo disponibles para Valverde. Son Galarreta, Jauregizar y Rego.

La lista de lesionados incluso pudo ser mayor este sábado Lekue y Unai Gómez también protagonizaron otros sustos por golpes recibidos en acciones del encuentro. Finalmente, quedaron en nada. El lateral derecho disputó sus primeros minutos de la temporada en La Cerámica. Jugó todo el encuentro y en el minuto 87 pidió a las asistencias que entraran. Se quejaba ostentosamente del pie y tuvo que quitarse la bota. Finalmente, tras salir del campo, pudo disputar los últimos instantes con normalidad. «Ha sido un golpe y el dedo se me ha quedado un poco enganchado. No me había pasado nunca, pero estoy bien», explicaba al acabar el choque. Por su parte, Gómez fue sustituido en el minuto 57 por Robert Navarro. En el banquillo se puso una sujección en la rodilla. Valverde aclaró que solo se trataba de «un golpe».

Regreso de Nico

El que parece más cerca de volver es Nico Williams tras su lesión durante el encuentro entre la selección española y Turquía. El extremo ha realizado ya alguno de los últimos entrenamientos con el primer equipo. «Está en la fase final de la recuperación. Es un jugador fundamental al que queremos ver pronto, pero con cautela», explicaba este sábado el director de Fútbol, Mikel González, quien no despejó la duda de si llegará a tiempo para Dortmund.