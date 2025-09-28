El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Simón despeja un balón con los puños tras un centro cruzado del Villarreal.

El Athletic completa un septiembre para olvidar

Cinco partidos, cuatro derrotas y un empate y un gol marcado son las cifras de un equipo que el 31 de agosto tenía pleno de victorias

Igor Barcia

Igor Barcia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:21

El encuentro de anoche deja una lectura positiva para el Athletic. Fue el último partido de un septiembre para olvidar. Frente al Borussia Dortmund ya ... será 1 de octubre y Ernesto Valverde y sus jugadores podrán tirar a la basura la hoja del calendario de un mes que no ha podido dejar más notas negativas para el equipo rojiblanco. El 31 de agosto, el Athletic salía de La Cartuja emocionado al verse en lo alto de la tabla, colíder tras tres victorias en los tres primeros encuentros de Liga. Ahora no se reconoce, después de perder frente a Alavés, Valencia, Villarreal y empatar contra el Girona, a lo que se une la derrota contra el Arsenal en el estreno de la Champions. Por el camino el Athletic también se ha olvidado de marcar goles. Ha pasado de seis en los tres primeros encuentros a sumar solo el de Jauregizar el pasado martes en San Mamés que solo sirvió para empatar contra el Girona. Y por si fueran pocas notas negativas, en el seno rojiblanco lo único que crecen son los problemas físicos. Anoche Vesga se tuvo que retirar lesionado y Lekue aguantó a duras penas hasta el final, problemas físicos que se unen a los de Nico o Berenguer, por no hablar de un Beñat Prados que se pierde toda la temporada.

