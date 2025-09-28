El Athletic completa un septiembre para olvidar

El encuentro de anoche deja una lectura positiva para el Athletic. Fue el último partido de un septiembre para olvidar. Frente al Borussia Dortmund ya ... será 1 de octubre y Ernesto Valverde y sus jugadores podrán tirar a la basura la hoja del calendario de un mes que no ha podido dejar más notas negativas para el equipo rojiblanco. El 31 de agosto, el Athletic salía de La Cartuja emocionado al verse en lo alto de la tabla, colíder tras tres victorias en los tres primeros encuentros de Liga. Ahora no se reconoce, después de perder frente a Alavés, Valencia, Villarreal y empatar contra el Girona, a lo que se une la derrota contra el Arsenal en el estreno de la Champions. Por el camino el Athletic también se ha olvidado de marcar goles. Ha pasado de seis en los tres primeros encuentros a sumar solo el de Jauregizar el pasado martes en San Mamés que solo sirvió para empatar contra el Girona. Y por si fueran pocas notas negativas, en el seno rojiblanco lo único que crecen son los problemas físicos. Anoche Vesga se tuvo que retirar lesionado y Lekue aguantó a duras penas hasta el final, problemas físicos que se unen a los de Nico o Berenguer, por no hablar de un Beñat Prados que se pierde toda la temporada.

Lo dicho, el miércoles en Dortmund ya será octubre y hay que confiar que el sol vuelva a aparecer en el horizonte rojiblanco después de un septiembre que ha congelado la euforia con la que había arrancado la temporada la afición athleticzale.

Sin goles no hay premio

La falta de pegada es el mayor problema que tiene el Athletic en estos momentos de la temporada. Aquel equipo que ganó 3-2 al Sevilla en el estreno del curso en San Mamés con un notable acierto goleador ha desaparecido y Valverde busca soluciones sin éxito. La baja de Nico Williams ha dejado al Athletic sin la capacidad de desborde por la banda izquierda, mientras por la derecha su hermano Iñaki permanece desaparecido. Tampoco la baja de última hora de Berenguer ayuda, desde luego, porque Unai Gómez tiene otras virtudes pero no la de romper a las defensas con desborde. Delante ha repetido Guruzeta, que ahora parece que ha adelantado a Maroan en el puesto de delantero centro.

Y a pesar de todo, el Athletic completó en Villarreal un primer tiempo donde mereció mucho más de lo que consiguió. La idea de presionar arriba a un rival que se siente cómodo tocando desde atrás facilitó mucho las cosas para tratar de llegar rápido y sin mucha elaboración a la portería rival. Robar arriba, balones a la banda y centros se convirtió en una fórmula ganadora, pero claro, sin remate no hay premio. Y el Athletic, que creció a lo largo de esos 45 minutos hasta hundir al Villarreal en su área, tuvo varias ocasiones claras, de esas que no se pueden perdonar porque luego pasa lo que pasa. Y pasó.

El cansancio pasa factura

Cuando un equipo hace tanto y obtiene tan poco premio, luego tiene problemas. En el caso del Athletic fueron en forma de cansancio, que apareció en la segunda parte después del descomunal trabajo de presión alta y recuperación que realizó el equipo en la primera parte. El Villarreal salió más afilado tras el descanso mientras al Athletic ya no le daba para llegar a las posiciones tan altas del periodo anterior. Los locales comenzaron a superar el centro del campo rojiblanco y Valverde movió el banquillo para dar aire a sus jugadores. El ejemplo de esa fatiga fue un Jauregizar que de nuevo relizó un esfuerzo enorme, pero a quien los pulmones ya no le daban en la segunda parte para estar en todas partes. La acumulación de encuentros se empieza a notar y el preparador tuvo que retirar a algunas piezas importantes como Galarreta o Iñaki Williams.

Los problemas físicos

Por si fuera poco, la carga de minutos en este inicio de temporada se está traduciendo en problemas de lesiones que también están condicionando las rotaciones de Ernesto Valverde. Ayer le tocó el turno a un Mikel Vesga que entró para dar respiro al centro del campo y solo aguantó seis minutos porque sufrió un problema muscular que obligó a entrar en el encuentro a Rego. En los minutos finales, también Lekue tuvo que ser atendido mientras Valverde no pudo contar para Villarreal con dos piezas fundamentales en el ataque como son Nico Williams y Berenguer. Habrá que ver si de cara al encuentro de Champions puede recuperar a alguno de ellos, porque se trata de otro encuentro donde el Athletic estará obligado a realizar un gran esfuerzo.

Goles encajados

Un último dato. Ante el Villarreal el Athletic tampoco pudo dejar la portería a cero y solo lo ha conseguido frente al Rayo. Ha encajado en seis de los siete encuentros de Liga y en Champions. Recuperar la solidez defensiva del pasado año se antoja fundamental.