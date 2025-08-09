El Athletic cierra la pretemporada ante un Arsenal obsesionado en volver a ganar títulos

Hay dos Athletic este verano. Uno ha levantado la ilusión por el golpe de efecto de retener a Nico Williams, fichar a Areso y Robert ... Navarro y haber encarrilado el regreso de Laporte. El otro provoca inquietud por la pésima racha de resultados en pretemporada (un triunfo ante un Primera RFEF, la Ponferradina, y a partir de ahí cinco derrotas) y que para colmo sufre un contratiempo tras otro, como el positivo que ha apartado a Yeray y las lesiones de Prados, Sancet (ninguno llega al arranque de Liga) y Egiluz (adiós a la temporada).

El partido 18 horas comenzará en el Emirates Stadium de Londres el sexto y último partido de la pretemporada de los rojiblancos, que será retransmitido por el Canal Athletic de You Tube. El domingo 17 (19.30 horas) arranca la Liga en San Mamés ante el Sevilla.

Este Athletic vapuleado en el apartado médico cierra hoy la pretemporada de los nubarrones en el Emirates Stadium. Otra vez una altísima exigencia: si el lunes se midió en Liverpool al campeón de la Premier, hoy en Londres le espera el segundo. Valverde, por tanto, mirará en el Emirates tanto al marcador como al médico. «El viaje nos ha salido caro», lamentó en la zona mixta de Anfield como si una conjunción astral se hubiera conjurado contra los suyos.

Con su defensa en precario (Paredes lleva entre algodones dos semanas y no estará en Londres y Yuri dio el susto de pedir el cambio en Liverpool), para el entrenador es tan importante el propósito de enmienda que ponga fin a la racha de derrotas como no sufrir más lesiones.

Este último amistoso es habitualmente para el Athletic un ensayo general antes del estreno en Liga, el próximo domingo en San Mamés frente al Sevilla. Y la verdad es que no parece el Arsenal el mejor rival para quitarse de encima la depresión de la pretemporada.

Mikel Arteta (San Sebastián, 43 años) celebrará en Navidad el sexto aniversario de su llegada al banquillo del Arsenal. Ha ganado una Copa y una Supercopa, pero fue a los pocos meses de aterrizar. Lleva cuatro campañas en blanco. El palmarés no refleja el importante crecimiento que han tenido los londinenses con el guipuzcoano, pero es evidente que los 'gunners' necesitan volver a levantar trofeos.

Y esta es la exigencia que rodea a Arteta esta campaña. Andrea Berta ha dejado el Atlético de Madrid y ha protagonizado un agresivo mercado como nuevo director deportivo. Se han invertido 223,5 millones en Zubimendi (Real Sociedad, 70), Gyokeres (Sporting Lisboa, 65,7). Madueke (Chelsea, 55,4), Mosquera (Valencia, 15), Norgaard (Brentford, 11,6) y el exrojiblanco Kepa (Chelsea, 5,8). ¿Valdrán para volver a ganar la Liga, un trofeo que los londinenses no tocan desde 2004 y en el que han sido segundos las tres últimas campañas, o para levantar por fin su primera Champions, cuya semifinal jugaron el pasado curso?

Stam Kroenke es el dueño. Posee la empresa de clubes más valiosa del mundo. Además del Arsenal tiene Los Ángeles Rams (NFL), Denver Nuggets (NBA) y Colorado Avalanche (NHL). Financiar una oleada de gastos veraniegos no ha sido un problema para su sociedad.

Segundo en inversión

Ha abierto la chequera para ser el segundo club en gasto en fichajes del mundo. Ha reforzado al equipo en dos posiciones muy necesarias. Zubimendi aportará equilibrio en el centro y el sueco Gyokeres responde al papel de delantero centro goleador que ha reclamado con insistencia el entrenador en los últimos cursos.

El rendimiento del escandinavo es la clave del éxito. El lastre del Arsenal en las últimas campañas ha sido la ausencia de un hombre gol. Ninguno de sus jugadores llegó a las diez dianas en la Premier el pasado curso. Gyokeres llega avalado por sus 97 tantos en 102 partidos en Portugal y con la responsabilidad de llenar ese hueco.

El principal problema del Arsenal está en que el Liverpool, que el pasado curso les metió diez puntos de ventaja, les ha superado también en el mercado. Los de Anfield llevan invertidos 308 millones y han ofrecido 140 al Newcastle por el delantero Isak.

Es un Arsenal de viejos conocidos para el Athletic como Kepa y Zubimendi y de fichajes que se intentaron pero no se dieron, Arteta y Mikel Merino. El primero estaba en el Antiguoko, convenido rojiblanco, y acudió incluso a entrenar a Lezama, pero con 15 años eligió irse al Barcelona. Mikel Merino estuvo en varias ocasiones en la órbita de Ibaigane, pero la directiva de Josu Urrutia no se decidió a ir a por él y fichó por el Borussia Dortmund, Newcastle y Real Sociedad.