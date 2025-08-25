El Athletic cede al Amorebieta al riojano Elías

Javier Elías (Logroño, en noviembre cumple 21 años) ha sido cedido por el Athletic al Amorebieta, recién descendido a Segunda RFEF. El lateral izquierdo se ... incorpora ya al trabajo con los azules y probablemente debutará en el amistoso del miércoles en Urritxe (20.00 horas) ante el Gernika.

Elías jugó la pasada campaña en el Bilbao Athletic, pero con poca participación. Cerró el curso con apenas ocho partidos (cinco de ellos como titular), 517 minutos y ningún gol.

El lateral izquierdo nació en Logroño y se formó en la Oyonesa, club de La Rioja alavesa convenido del Athletic. Dio sus primeros pasos en el Comillas, uno de los dos clubes de la capital de su comunidad -el otro era el Berceo- que estaban vinculados a la Oyonesa. Desde allí cubría los cinco kilómetros que separan su ciudad natal de la localidad alavesa para realizar entrenamientos de tecnificación con los rojiblancos.

El asunto generó una gran polémica en 2017, año en el que el Athletic, bajo la presidencia de Josu Urrutia, forzó la ruptura de los contratos con estos clubes con el argumento de que sus jugadores no entraban en la filosofía rojiblanca. Así se lo explicó el entonces técnico de Lezama, Blas Ziarreta, a los responsables de los dos clubes en una reunión.

Comillas y Berceo firmaron con la Real Sociedad tras desvincularse del Athletic. Elías fue uno de los varios jugadores que dejaron el primero de estos equipos para incorporarse a la Oyonesa. Nacido en 2004, estaba en categoría cadete. Esos chicos llegaron de la mano de Eduardo García León, responsable deportivo del Comillas que saltó al club de La Rioja alavesa en aquella crisis.

Llega a Bizkaia

A partir de ahí Elías fue hacia arriba en la estructura de la Oyonesa. Con 16 años firmó ocho goles en el Juvenil Nacional y llegó a debutar con el primer equipo en Tercera RFEF riojana, con el que disputó dos encuentros.

Eso le permitió firmar en 2022 por el Zamudio, en División de Honor. Su buen rendimiento le valió para saltar en el verano de 2023 al Portugalete.

Quienes le conocen le definen como un jugador rápido, con una excelente capacidad para asociarse y con proyección ofensiva. Al principio jugaba como extremo, pero cuando hizo cuerpo (mide 1,84) fue reconvertido a lateral e incluso jugó en la Oyonesa en alguna ocasión como central.