Javier Elías en un partido con el Bilbao Athletic en Lezama. Athletic

El Athletic cede al Amorebieta al riojano Elías

El lateral izquierdo formaba parte del Comillas de Logroño hasta que su club rompió con Ibaigane en 2017 y se incorporó a la Oyonesa

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:50

Javier Elías (Logroño, en noviembre cumple 21 años) ha sido cedido por el Athletic al Amorebieta, recién descendido a Segunda RFEF. El lateral izquierdo se ... incorpora ya al trabajo con los azules y probablemente debutará en el amistoso del miércoles en Urritxe (20.00 horas) ante el Gernika.

