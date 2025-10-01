El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gorosabal, con Laporte detrás, se lamenta de la derrota en Dortmund. EFE

El Athletic, castigado cuando se juega mal y cuando se juega bien

Sucedió frente al Arsenal y se ha repetido en Dortmund. Los rivales necesitan muy poco para hacer daño a un Athletic sin premio

Igor Barcia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:42

El regreso a la Champions está resultando muy duro para el Athletic. Dos partidos, dos derrotas, seis goles en contra y solo uno a favor ... son las crudas cifras del equipo rojiblanco en estos dos primeros encuentros de liguilla. Desde que salió el calendario de la liguilla se sabía que los duelos ante el Arsenal y el Borussia suponían una vuelta envenenada a la máxima competición del fútbol europeo. Dos grandes ante los que el riesgo de perder y llegar con cero puntos a la tercera jornada era elevado, pero la sensación que dejan estos partidos en el seno rojiblanco es que el fútbol ha sido muy poco generoso con el esfuerzo del grupo de Valverde.

