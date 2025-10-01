El Athletic, castigado cuando se juega mal y cuando se juega bien

El regreso a la Champions está resultando muy duro para el Athletic. Dos partidos, dos derrotas, seis goles en contra y solo uno a favor ... son las crudas cifras del equipo rojiblanco en estos dos primeros encuentros de liguilla. Desde que salió el calendario de la liguilla se sabía que los duelos ante el Arsenal y el Borussia suponían una vuelta envenenada a la máxima competición del fútbol europeo. Dos grandes ante los que el riesgo de perder y llegar con cero puntos a la tercera jornada era elevado, pero la sensación que dejan estos partidos en el seno rojiblanco es que el fútbol ha sido muy poco generoso con el esfuerzo del grupo de Valverde.

Y también ha evidenciado la distancia que existe entre Arsenal y Borussia, que se llevaron la victoria y anotaron seis goles entre los dos, y el Athletic, sin estrenar su casillero después del derroche ante los londinenses y la orgullosa reacción de anoche en la segunda mitad. La sensación que dejan estos partidos es que los rivales ganaron con muy poco, en especial un Borussia que goleó 4-1 en un partido que estaba más cerca en la segunda parte del empate de un Athletic crecido y convencido.

Pero en este torneo, el peaje que se paga por cualquier mínimo fallo se paga muy caro. Y si encima la suerte no ayuda como en el tercer gol o en la acción de Robert Navarro y Guruzeta que estuvo a un palmo del empate, el resultado es el conocido. El Athletic, anclado en las últimas plazas sin sumar un punto y con la necesidad ya urgente de hacerlo frente al Qarabag, que suma seis después de ganar sus dos primeros encuentros.

Pensando en el Mallorca

Después del duelo ante el Villarreal, Ernesto Valverde admitió que había jugadores fatigados por la acumulación de esfuerzos. Y su alineación reflejó que estaban muy presentes. Tocaba dosificar y más teniendo en cuenta que tres derrotas y un empate en la Liga, el duelo del Mallorca del sábado tiene tintes de partido decisivo para cambiar el rumbo. En su once no estuvieron jugadores como Sancet, al que reservó por unas molestias, Laporte, Yuri, Areso o Galarreta. Unido a los lesionados Berenguer y Nico, son buena parte de la columna vertebral de un Athletic que lo notó en la primera parte del partido.

El Borussia, sin hacer alardes, metió a los rojiblancos en su campo, que se dedicaron en ese tiempo a cerrar espacios y a evitar que los alemanes corrieran con espacios en ataque. Pero lo dicho, estos equipos no necesitan apenas oportunidades para hacer daño y como sucedió contra el Arsenal, en una acción de Adeyemi que no frenó Navarro, Svensson puso el 1-0.

Cambios para dosificar

Tras el descanso Guruzeta, Galarreta y Laporte reemplazaron a Iñaki Williams, Jauregizar y Vivian, tres cambios pensados en la carga de esfuerzos de tres futbolistas indiscutibles en el once rojiblanco. Pero lo cierto es que la decisión de Valverde cambió la cara a su equipo. Parte importante la tuvo un Galarreta que se convirtió en la brújula de un grupo que presionaba más arriba y que ya no parecía intimidado por el ambiente del Signal Iduna Park. Otra parte importante fue el cambio de banda de Robert Navarro cuando Nico Serrano entró al partido. Para entonces el Athletic ya perdía 2-0, en lo que era un importante castigo para un equipo mejorado y demasiado premio para un Borussia que apenas había hecho nada en esa segunda mitad.

Gol y ocasiones

El Athletic encontró su único momento de fortuna en esta Champions hasta el momento en el gol de Guruzeta, fruto de múltiples rebotes entre los centrales del Borussia. Marcar el primer gol de la liguilla fue una liberación para el Athletic, más incisivo, más afilado, más convencido, muy bien dirigido por Galarreta y muy peligroso porque Robert Navarro se vio capaz de entrar entre la defensa teutona por el costado zurdo. Fruto de esa insistencia llegó esa jugada clave donde Navarro entró por la línea de fondo y su pase no lo pudo cazar Guruzeta. Era el minuto 77, la posibilidad del 2-2 que 5 minutos después se convertía en 3-1 tras un rebote en Guirassy.

Quizás esas dos jugadas sean el perfecto resumen de lo que está siendo esta Champions para el Athletic: muy poco premio para un grupo rojiblanco que lo intentó con fe tras levantarse de un 2-0 en contra, y excesivo premio para un rival con mucha calidad en su plantilla pero que anoche no hizo méritos ni mucho menos para irse a casa con un 4-1 a favor.

Necesidad

Quedan todavía seis partidos, pero el Athletic ya no puede permitirse el lujo de amagar y no dar. Debe sumar cuanto antes. Eso sí, el Qarabag y el Newcastle, los dos próximos rivales, ganaron sus encuentros.