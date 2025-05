El Athletic brilla en su campaña con menos derrotas y goles encajados en casi un siglo

Robert Basic Bilbao Martes, 20 de mayo 2025, 00:54 Comenta Compartir

El Athletic llega al último partido de la temporada sin nada en juego, con los deberes hechos y la satisfacción de verse entre los 36 inquilinos de la mejor competición de clubes del mundo. Los rojiblancos se han ganado con creces el derecho a afrontar el duelo ante el Barça sin cuadros de ansiedad ni objetivos por los que partirse la cara, casi intacta después de 37 jornadas, más allá del deseo lógico de hincar el diente al campeón y brindar así una despedida memorable a Óscar de Marcos. Porque están apurando su Liga con menos derrotas (cinco) y goles encajados (26) en casi un siglo. De acuerdo con la cuenta de X 'Adurizpedia', el equipo no presumía de estos dos registros conjuntos desde la década de los treinta (Guerra Civil).

La Liga del Athletic solo puede catalogarse de fantástica, campeón de los mortales, únicamente por detrás de los tres transatlánticos, con 70 puntos –iguala su mejor marca histórica y está en condiciones de batirla–, billete para la Champions en el bolsillo y más duro de romper que un diamante. Así lo atestiguan sus cinco derrotas en 37 jornadas y 26 goles encajados, la mejor marca de las cinco grandes ligas europeas. Ninguna defensa ha concedido tan poco como la bilbaína, rematada por un Unai Simón brillante desde su regreso al torneo de la regularidad allá por el mes de diciembre. Superó su lesión de muñeca, previo paso por el quirófano, y cuatro meses después volvió a justificar su condición de Zamora. Por poner la cifra en su contexto: en Francia, el todopoderoso PSG, que busca el campeonato continental contra el Inter, ha recibido 35 tantos en 34 jornadas; en Alemania, al intratable Bayern Múnich le han marcado 32; en Inglaterra, el Arsenal ha recibido 33 en 37 duelos; en Italia, el Nápoles ha permitido 27; y en España reinan los leones por delante del Atlético (30) y a gran distancia del flamante campeón blaugrana (39).

En la Liga 70 puntos en 37 jornadas. Un empate ante el Barcelona permitiría al equipo establecer un nuevo récord

Por si esto fuera poco, el equipo se ha solidificado de tal manera que apenas cuatro clubes han conseguido derrotar a los de Valverde. Lo han hecho el Atlético –dos veces–, Real Madrid, Barcelona y Girona. Dos de las cinco derrotas sufridas fueron un accidente –el gol de Correa en el descuento tras error de Lekue en San Mamés– y una diana espectacular de Fede Valverde en el Bernabéu en el tiempo añadido. También tiene miga la de Montilivi, donde los rojiblancos perdieron en el minuto 100 de penalti después de haber fallado antes tres penas máximas. Son concesiones mínimas que ha realizado el equipo en el transcurso de una campaña impecable, de matrícula de honor, en la que incluso llegó hasta las semifinales de la Europa League. La expulsión de Vivián, las bajas de gente como los hermanos Williams y Sancet y el último cuarto de hora de la primera parte en La Catedral privaron a los de Txingurri de pelear mañana por un título continental en su casa.

La Liga que está finiquitando el Athletic es una de las cuatro con menos derrotas y goles encajados en sus 127 años de vida. Más allá de los números del año en curso, para enmarcar, los rojiblancos no perdieron en la temporada 1929-1930, en la que además concedieron 28 dianas; en la campaña 1933-1934, con Patricio Caicedo en el banquillo y una plantilla heredada del mítico Frederick Pentland, el equipo cayó cinco veces y recibió 27 tantos; y en la 1969-1970, con Ronnie Allen de entrenador, los vizcaínos cedieron en seis encuentros y solo permitieron 20 dianas. También en el inolvidable ejercicio del doblete, el 1983-1984, los bilbaínos registraron apenas cinco derrotas y fueron el segundo conjunto menos goleado de la Liga (30), dato mejorado por el Barcelona, tercer clasificado.

La defensa, clave

Por seguir con el tema de los goles, no está demás recordar que el Athletic ha encajado apenas nueve en toda la segunda vuelta ante Celta, Betis, Espanyol, Valladolid, Atlético, Mallorca, Rayo Vallecano y Real Madrid. Pues bien, solo uno de estos equipos, el verdiblanco, ha conseguido marcar más de uno a los bilbaínos (2). No hay ninguna duda de que la consistencia defensiva ha sido una de las claves de la temporada, una parcela de juego que explica la resistencia y la dureza del grupo incluso en los malos días, cuando a falta de fútbol los rojiblancos se hicieron fuertes atrás para seguir sumando. Como ejemplos sirven los partidos contra Villarreal, Real Sociedad, Alavés, Getafe... No hubo purpurina, pero sí solidez y oficio para seguir metiendo puntos en la hucha.

39 puntos ha sacado el Athletic en San Mamés de los 54 posibles, un 72,2%. Es el cuarto mejor anfitrión tras Atlético, Real Madrid y Barcelona

Con solo cinco derrotas en la Liga, los de Txingurri encabezan la clasificación por delante de Barcelona, Real Madrid y Atlético –todos ellos con seis– y Villarreal –ocho–. Si el Athletic no pierde el domingo contra los blaugrana será su Liga con el menor porcentaje de derrotas desde 1930. Aquel año lo cerró como campeón invicto. Y dentro de la solidez del equipo está la relativa a su papel como anfitrión. Solo ha caído contra el Atlético y el balance se completa con 11 victorias y seis empates, 39 de los 54 puntos posibles (72,2%), lo que le convierte en el cuarto mejor local del campeonato.