Parada de Unai Simón a Sorloth previa al tanto de Berenguer. Ignacio Pérez

Athletic 1-0 Atlético

El Athletic se resarce en una noche feliz

Un gol de Berenguer en el minuto 85 hace justicia a los rojiblancos, que esta vez dieron un gran nivel y ganaron con merecimiento al Atlético

Jon Agiriano

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:12

Comenta

Llevábamos semanas haciendo el mismo ejercicio de voluntarismo gimnástico: el Athletic jugaba ante un rival potente y nos aferrábamos a que el partido en cuestión ... era una gran oportunidad para que el equipo se redimiera. El propio Valverde se refirió a ello el sábado en su rueda de prensa. «Tenemos ganas de resarcirnos», reconoció. Y, sin embargo, los rojiblancos seguían penando por sus pecados. No encontraban la forma de resarcirse. Hasta ayer, cuando el equipo de Valverde, sencillamente, fue otro. Compitió a un gran nivel y acabó superando incluso su maleficio de cara a gol, que durante 85 minutos pareció que iba a volver condenarle una vez más. Pero el fútbol hizo justicia con el Athletic y Berenguer provocó el delirio en las gradas de San Mamés con un magnífico zurdazo desde la media luna del área. Era el primer gol del navarro en toda la temporada y lo cierto es que tuvo un valor enorme.

