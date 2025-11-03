El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nico Williams entró en la segunda parte en Anoeta. Ignacio Pérez

El Athletic arrastra la segunda peor racha de los clubes de la Liga en los últimos 11 duelos

Los rojiblancos suman dos victorias y otros tantos empates entre todas las competiciones, registro que solo mejora al del hundido Oviedo

Robert Basic

Robert Basic

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:02

El Athletic lleva mes y medio en una crisis de juego y resultados que ha tenido su reflejo tanto en la clasificación como en el ... estado anímico de la plantilla, de momento impotente en términos de reacción y de recuperación de las señas de identidad que les hicieron volar el año pasado. Los malos momentos aparecen en determinadas fases del calendario y la clave es hacer que duren lo menos posible, premisa con la que deben trabajar los leones desde ya para levantarse, sacudirse el polvo, evolucionar su fútbol e irse al parón con mejores sensaciones. Porque las actuales son malas y tampoco les van a la zaga los números. Y es que el conjunto bilbaíno arrastra la segunda peor racha de los clubes de la Liga en los últimos 11 partidos. Aquí se computan todos los compromisos sin filtrar competiciones, por lo que el único equipo que presenta registros más pobres es el hundido Oviedo, precisamente el próximo rival liguero de los vizcaínos.

