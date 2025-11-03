El Athletic arrastra la segunda peor racha de los clubes de la Liga en los últimos 11 duelos

El Athletic lleva mes y medio en una crisis de juego y resultados que ha tenido su reflejo tanto en la clasificación como en el ... estado anímico de la plantilla, de momento impotente en términos de reacción y de recuperación de las señas de identidad que les hicieron volar el año pasado. Los malos momentos aparecen en determinadas fases del calendario y la clave es hacer que duren lo menos posible, premisa con la que deben trabajar los leones desde ya para levantarse, sacudirse el polvo, evolucionar su fútbol e irse al parón con mejores sensaciones. Porque las actuales son malas y tampoco les van a la zaga los números. Y es que el conjunto bilbaíno arrastra la segunda peor racha de los clubes de la Liga en los últimos 11 partidos. Aquí se computan todos los compromisos sin filtrar competiciones, por lo que el único equipo que presenta registros más pobres es el hundido Oviedo, precisamente el próximo rival liguero de los vizcaínos.

Algunas comparativas no dejan de ser descompensadas e injustas porque no es lo mismo medirse al Arsenal en la Champions que al Constància en la Copa, o al Maracena. Pero cada uno atiende la competición que le corresponde en determinadas fases de la temporada y los rojiblancos han tenido que lidiar hasta el momento con algunos de los clubes más potentes de Europa, liberados de las obligaciones coperas actuales debido a su participación en la Supercopa. Así que los hombres de Ernesto Valverde no levantan cabeza desde mediados de septiembre, cuando perdieron contra el Alavés en San Mamés y desde entonces presentan un balance de dos victorias –Mallorca y Qarabag–, otros tantos empates –Girona y Elche– y la friolera de siete derrotas –el propio Alavés, Arsenal, Valencia, Villarreal, Borussia Dortmund, Getafe y Real Sociedad–. Traducido todo ello en puntos como herramienta de medición serían ocho de los 33 posibles (24,2%), botín solo empeorado por el Oviedo con siete. Y eso que los asturianos juegan hoy con Osasuna y podrían alimentar su casillero.

El bache por el que atraviesa el Athletic es importante y dura en el tiempo, provocado en parte por numerosas lesiones que han penalizado su rendimiento y también por el bajo estado de forma de sus futbolistas franquicia. De ahí que los rojiblancos no terminan de conectar con su mejor juego, de reconocerse en el campo, donde todo les cuesta un mundo y hasta les abandona la suerte como en el derbi de San Sebastián. ¿Consecuencia? Pérdida de fuelle en la Liga, sin olvidar que pese a todo Europa está a tiro de piedra, sobreesfuerzo en la Champions y malas sensaciones empeoradas por el peor fútbol. Solo así se explica que los bilbaínos no hayan sido capaces de ganar en casa a Alavés, Girona y Getafe, entre otros, o al Valencia y al Elche a domicilio.

Séptima peor serie europea

Si el foco se pone en la Liga, competición sacralizada por el vestuario, Valverde acaba de igualar su peor racha como técnico rojiblanco con cinco puntos sacados en ocho jornadas, según la cuenta de equis 'Adurizpedia'. Las otras veces que ocurrió lo mismo fue en la temporada 2014-2015 –en dos ocasiones– y en la 2022-2023, cuando obtuvo este mismo botín en los últimos ocho compromisos ligueros. Por eso es fundamental hacerlo bien el miércoles en Newcastle –sumar sería un magnífico comienzo– y ganar con solvencia al Oviedo antes de irse al parón. Se trata de dos encuentros que podrían revertir la tendencia negativa y devolver a los bilbaínos a la catenaria de la alta velocidad, por donde deben transitar si quieren repetir un año más en el tablero continental.

Cuando se amplía el radar a las cinco grandes ligas europeas, el Athletic presenta la séptima peor racha de los 96 clubes en los últimos 11 partidos. Además del Oviedo, en Inglaterra tienen marcas inferiores el Nottingham Forest –una victoria, tres empates y siete derrotas– y el West Ham –dos triunfos, una igualada y ocho derrotas–, entre liga, diferentes Copas y competiciones continentales. En Francia solo está el colista Auxerre –dos victorias, un empate y ocho derrotas–, mientras que en Italia se llevan la palma el Pisa y el Verona, que siguen sin ganar y apenas suman seis igualadas cada uno. En cuanto a la Bundesliga, el Heidenheim calca los registros rojiblancos.

El Athletic también tiene problemas con el gol –nueve marcados y 17 encajados en este período–, por lo que la reacción no puede demorarse en el tiempo.