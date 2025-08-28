El Athletic arranca el sueño de la Champions y conoce hoy a sus ocho primeros rivales

A Nico Williams se le iluminaron los ojos cuando al finalizar el lunes el partido del Rayo se le preguntó por el sorteo de Champions ... en el que estará presente el Athletic. «Tengo muchas ganas de ver ese sorteo el jueves, es un premio a la temporada pasada. Ojalá que lleguen rápido los partidos de Champions porque tengo muchas ganas», dijo con una sonrisa en Movistar. El momento ha llegado y hoy, desde las seis de la tarde, el club rojiblanco se sentará en la mesa de los 36 equipos que se han ganado el derecho a participar en la competición más grande del fútbol europeo. Una delicia que el Athletic no disfrutaba desde hace una década, cuando se clasificó en la temporada 2013-14, y que repite ahora después de su gran rendimiento el pasado curso y esa cuarta plaza que le dio el pasaporte a la soñada Champions.

Así que esta tarde en Mónaco, a partir de las seis, el Athletic será uno de los protagonistas del sorteo que tanta expectación e ilusión ha generado en la afición rojiblanca, y también en la propia plantilla. «La Champions es un premio para nosotros y lo queremos disfrutar. Ya habrá tiempo en pensar en lo que nos puede deparar el sorteo. Lo que toque será bienvenido», manifestó Ernesto Valverde tras ganar al Rayo el lunes.

Estas son algunas de las claves del escenario que va a vivir esta tarde el Athletic en Mónaco, donde Nerea Ortiz, vicepresidenta primera, y Juan Ignacio Añibarro, secretario general, serán los representantes de Ibaigane:

El sistema de competición

Será el mismo que se implantó la pasada temporada, por lo que el Athletic conocerá hoy a los ocho equipos a los que se enfrentará en la primera fase. Una liguilla similar a la que descubrieron los rojiblancos el año pasado cuando compitieron en la Europa League y en la que alcanzaron la segunda plaza, lo que permitió acceder directamente a los octavos de final, sin pasar por una eliminatoria previa.

En este caso es lo mismo. El sorteo deparará ocho rivales para el Athletic, cuatro en casa y cuatro a domicilio, y el club rojiblanco jugará desde septiembre hasta enero de 2026 en busca de esa clasificación para la siguiente fase. Si se queda entre los ocho mejores tras esos ocho primeros encuentros, el Athletic avanzará hasta los octavos, mientras que si queda entre el noveno y el 24º, jugará después los dieciseisavos de final. Quedar fuera de los 24 primeros sería despedirse demasiado pronto de la Champions.

El sorteo

Hoy se conocerán los ocho equipos a los que el Athletic se enfrentará en esta liguilla que supone la primera fase de la Champions. Ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera, de los que se informará al momento. A los rojiblancos, por coeficiente, les corresponde el cuarto bombo, mientras los equipos más potentes del panorama continental estarán en el primero.

Serán ellos los que inicien el sorteo, que será híbrido, es decir, primero se saca una bola con el nombre del club correspondiente, y a partir de ahí, un sistema informático les asignará sus ocho rivales. Se dará el caso de que el nombre del Athletic irá apareciendo a lo largo del sorteo porque le corresponden dos rivales de cada uno de los cuatro bombos en los que están repartidos los 36 equipos participantes, y su serie de rivales se completará en el cuarto bombo.

El calendario

Hoy se conocerán los nombres de los rivales de la liguilla y también a dónde viajará el Athletic y qué clubes visitarán San Mamés en esta primera fase. Lo que no se sabrá todavía es el orden de los partidos, porque la UEFA evita que haya coincidencias de encuentros en ciudades donde hay más de un club participante. Por lo tanto, habrá que esperar al sábado a conocer el calendario de competición del Athletic en esta primera fase. Es algo que ya sucedió el pasado año con la Europa League, cuando hubo que esperar a que la UEFA indicara que los rojiblancos empezaban su andadura en el Olímpico de Roma.

Las fechas

El Athletic debutará en la competición el 16/18 de septiembre. La jornada 2 será el 30 de septiembre/1 de octubre, la 3 el 21/22 de octubre, la 4 el 4/5 de noviembre, la 5 el 25/26, la 6 el 9/10 de diciembre, la 7 e 20/21 de enero y la 8 el 28 de enero de 2026. Ahí se conocerá la posición de los rojiblancos y, en función de ella, si acceden a octavos directamente, tienen que ir al play-off o han quedado fuera de la siguiente fase del torneo.

Los posibles rivales

Como decimos, al Athletic le corresponden dos equipos de cada uno de los cuatro bombos. En el uno están los más potentes, los grandes candidatos a hacerse con el trofeo en la final de Budapest: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona. Como suele ser habitual en los sorteos de las primeras fases, el Athletic no podrá quedar emparejado con equipos de la Liga, es decir, ni con Real Madrid ni Barça.

En el segundo bombo aparecen Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht Frankfurt, y el Athletic tampoco podrá emparejarse en este caso ni con Atlético ni con Villarreal.

El tercer bombo cuenta con Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Nápoles, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella, mientras en el cuarto, en el que están los rojiblancos, se encuentran Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Newcastle United, Pafos y Kairat Almaty.

Quedan por descubrir cuatro clubes que salen de las eliminatorias finales de esta noche. Brujas tiene clara ventaja sobre Rangers, lo mismo que Qarabaj sobre Ferencvaros. Copenhague, Basilea, Fenerbahçe y Benfica resolverán sus empates.

Los posibles escenarios

De este modo, el Athletic puede jugar en alguno de los grandes templos del fútbol como Anfield, donde en agosto ya afrontó un doble encuentro amistoso contra el Liverpool, el Allianz Arena del Bayern o un regreso a San Siro, por ejemplo. También podría emparejarse con el Olympiacos de José Luis Mendilibar y Dani García, un escenario que conoce muy bien Ernesto Valverde en caso de tener que jugar en Grecia. O le podría tocar al Athletic volver a dos recintos en los que acaba de estar este verano en pretemporada, como son el Emirates Stadium del Arsenal o el Philips Stadion de Eindhoven.

Y después de lo sucedido en las eliminatorias, puede tener viajes tan exóticos como a Chipre después de que el Pafos eliminara al Estrella Roja; al Círculo Polar Ártico, donde espera un Bodo Glimt que sigue causando sensación, o el larguísimo viaje hasta Almaty después de que el Kairat haya hecho historia. Los kazajos se han clasificado para la Champions y son más de 7.000 kilómetros por carretera los que separan la ciudad de Almaty, antigua capital kazaja sustituida en 1991 por Astaná, de Bilbao.