Salida al campo del trío arbitral y los jugadores del partido Athletic-AZ Alkmaar de la Europa League disputado en San Mamés en octubre. Manu Cecilio

El Athletic arranca el sueño de la Champions y conoce hoy a sus ocho primeros rivales

El equipo rojiblanco, ubicado en el bombo 4, sabe que tendrá duelos muy exigentes en un sorteo que arranca a las 18 horas

Igor Barcia

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:32

A Nico Williams se le iluminaron los ojos cuando al finalizar el lunes el partido del Rayo se le preguntó por el sorteo de Champions ... en el que estará presente el Athletic. «Tengo muchas ganas de ver ese sorteo el jueves, es un premio a la temporada pasada. Ojalá que lleguen rápido los partidos de Champions porque tengo muchas ganas», dijo con una sonrisa en Movistar. El momento ha llegado y hoy, desde las seis de la tarde, el club rojiblanco se sentará en la mesa de los 36 equipos que se han ganado el derecho a participar en la competición más grande del fútbol europeo. Una delicia que el Athletic no disfrutaba desde hace una década, cuando se clasificó en la temporada 2013-14, y que repite ahora después de su gran rendimiento el pasado curso y esa cuarta plaza que le dio el pasaporte a la soñada Champions.

