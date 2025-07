El Athletic apurará los plazos para intentar traer a Laporte

Julen Ensunza Jueves, 24 de julio 2025, 00:48 Comenta Compartir

A buen entendedor pocas palabras bastan. En la presentación ayer de Jesús Areso no salieron a la palestra más nombres de posibles incorporaciones rojiblancas, pero ... tanto el presidente del Athletic, Jon Uriarte, como el director general de Fútbol, Mikel González, dejaron entrever que la plantilla no está cerrada y que quedan muchos días todavía por delante hasta el cierre del mercado de verano. No hizo falta nombrar a nadie, pero en la mente de todos estaba Aymeric Laporte, la guinda del pastel.

El central de Agen, tras cerrar la llegada de Areso, es el próximo objetivo de Ibaigane. Los gestores del club están dispuestos a apurar los plazos al máximo para intentar conseguir la pieza que ansía Ernesto Valverde para completar el engranaje defensivo. Máxime teniendo en cuenta que resulta imposible determinar cuánto tiempo estará fuera de los terrenos de juego Yeray Álvaréz tras su positivo en la ida de las semifinales de la Europa League ante el United. A día de hoy, Dani Vivián, Aitor Paredes y Unai Egiluz son los únicos jugadores específicos disponibles para el puesto. Los responsables deportivos del Athletic se sienten «contentos» y «cómodos» con una plantilla que califican de «completa», pero también atentos a las oportunidades de mercado y el central de Agen no cabe duda de que es una pieza muy codiciada. «Quedan más de 50 días de mercado y siempre tenemos ambición de mejorar», lanzó Mikel González, dejando abierta la puerta a la llegada del todavía jugador del Al Nassr. De hecho, ha pasado de ser un complemento de lujo pensando en la Champions a una necesidad. Ganar batallas Ibaigane se encuentra a la espera de conocer las reglas que marcarán la partida para lanzarse a por Laporte, que también cuenta con una propuesta del Nápoles. El jugador sabe desde hace tiempo de primera mano que Ibaigane le quiere y él también desea regresar a la que fue su casa, por lo que el punto de partida invita al optimismo. Sin embargo, quedan muchos puntos por resolver. Por un lado, el ex del City todavía tiene contrato con el conjunto saudí, donde ha militado las dos últimas campañas. La pasada semana viajó a Riad para intentar aclarar su futuro y, de momento, el nuevo entrenador del Al Nassr, el portugués Jorge Jesús, no le ha incluido entre los jugadores del 'stage' programado en Austria. El hecho de que en un estrecho margen de tiempo el Athletic haya conseguido retener a Nico y fichar a Areso frente a las acometidas de Barça y Atlético «habla muy bien de lo que es el club», aseguró Mikel González. El director general de Fútbol entiende, sin embargo, que «ganar batallas no quiere decir nada» y se centra en «seguir siendo ambiciosos». La posible llegada de Laporte entra en ese contexto. Y mientras se cumplen los plazos con el central de Agen, Djaló ultima en Catar su cesión con el Al Gharafa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión