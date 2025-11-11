El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic se alía con la NFL para difundir su marca por todo el mundo

Como primera acción, organiza una 'Watch Party' en San Mamés para seguir el 27 de noviembre el partido de Acción de Gracias entre Detroit y Green Bay

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:45

El Athletic sigue buscando nuevas opciones de negocio y plataformas para acceder a nuevos mercados. Si hace unas semanas este periódico adelantó que va a ... exportar su forma de trabajo en Lezama a Japón, este martes se ha hecho público que el club rojiblanco ha firmado un acuerdo con la NFL, la todopoderosa liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos, considerada la competición deportiva más potente del planeta, que unos niveles de ingresos y difusión muy por encima de cualquier otra organización.

