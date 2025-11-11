El Athletic se alía con la NFL para difundir su marca por todo el mundo

El Athletic sigue buscando nuevas opciones de negocio y plataformas para acceder a nuevos mercados. Si hace unas semanas este periódico adelantó que va a ... exportar su forma de trabajo en Lezama a Japón, este martes se ha hecho público que el club rojiblanco ha firmado un acuerdo con la NFL, la todopoderosa liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos, considerada la competición deportiva más potente del planeta, que unos niveles de ingresos y difusión muy por encima de cualquier otra organización.

Los detalles del acuerdo no han sido aclarados, pero con esta alianza el Athletic consigue una puerta de acceso única al mercado norteamericano, dominado por la NFL por delante de la NBA o la MBL de béisbol. De esta manera, podrá aprovechar la «enorme capacidad de la NFL para generar sinergias deportivas, culturales y comerciales de alto impacto». Además, podrá dar a conocer su modelo de único de «competir al máximo nivel exclusivamente con futbolistas vascos» y reforzar la estrategia de internacionalización del club y la «difusión global de la 'marca Athletic'».

«La elección de la NFL como socio no es casual. Es la plataforma ideal para contar nuestra historia y valores ante nuevas audiencias internacionales que quizá no sean consumidoras habituales de fútbol europeo, pero que pueden sentirse atraídas por la autenticidad y la singularidad del modelo rojiblanco. Es una oportunidad única para contar nuestra historia a nuevas audiencias masivas sin renunciar a lo que somos. La combinación de nuestro relato, único en el mundo, y la capacidad global de la NFL pueden depararnos experiencias deportivas y culturales inolvidables», ha argumentado el presidente de la entidad, Jon Uriarte.

El Athletic no es el primer club de La Liga en buscar acuerdos con la NFL. De hecho, este mismo fin de semana se va a jugar en el Santiago Bernabéu el primer partido oficial de esa competición en España. El Real Madrid ha buscado desde hace años acercarse a esa organización consciente de su influencia en Estados Unidos. Sin ir más lejos, condicionó las obras de remodelación de su campo para poder albergar partidos de fútbol americano.

Pantalla gigante y regalos

El Athletic ya tuvo un primer contacto con la NFL en 2023, cuando recibió en San Mamés a una de las estrellas de esa liga, el defensa de la Saints de Nueva Orleans Cameron Jordan. El jugador incluyó a la entidad rojiblanca dentro de un documental que rodó para la televisión oficial de la NFL sobre Euskadi y el deporte vasco. Aquel primer encuentro resultó positivo para ambas partes y, dos años después, se transforma en un acuerdo oficial de colaboración.

Como primera acción dentro de esa alianza, el Athletic y la NFL organizarán el 27 de noviembre una 'Watch Party' gratuita en la sala Norte de San Mamés. No se trata de una fecha cualquiera. En Estados Unidos se celebra Acción de Gracias, la mayor jornada festiva de su calendario y en la que la tradición deportiva marca que los Detroit Lions y los Dallas Cowboys disputen un partido de fútbol americano.

En este caso, todos los aficionados podrán seguir en una pantalla gigante el encuentro entre Detroit y Green Bay Packers, uno de los duelos más atractivos que hoy en día puede seguirse en la NFL. La fiesta, que arrancará a las 18.30 horas, incluirá además juegos, sorteos de regalos y pintxo-pote.