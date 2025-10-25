El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sancet pugna por un balón con el jugador del Getafe Milla. Luis Ángel Gómez

El Athletic hace aguas en San Mamés y se deja ocho puntos en seis jornadas

0-1 en La Catedral ·

Ofrece su peor cara ante el Getafe y ya suma en casa tantas derrotas en la Liga (dos) como en todo el curso anterior

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:38

Comenta

«No sabría cómo definir este partido». La frase es de Unai Simón y describe a la perfección el desconcierto que se apoderó tanto de ... los protagonistas del indigesto 0-1 como de San Mamés, incrédulo ante la segunda derrota liguera sufrida en casa en apenas seis duelos. Son las mismas que las cosechadas en toda la Liga pasada, sin olvidar que fueron contra el Atlético –en el único disparo entre los tres palos de los 'colchoneros' en el tiempo añadido, con la firma de Correa– y el Barcelona en la última jornada, cuando no había nada en juego porque los bilbaínos tenían la clasificación para la Champions en el bolsillo. Ahora han sido el Alavés y el Getafe los que han salido triunfantes de La Catedral, sin olvidar el empate rubricado frente al Girona. Así que los bilbaínos se han dejado ocho puntos de los 18 posibles, es decir, un 44,4%. Y encima ante rivales en teoría inferiores que tenían que haber hincado la rodilla en la casa del león.

