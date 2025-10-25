El Athletic hace aguas en San Mamés y se deja ocho puntos en seis jornadas

«No sabría cómo definir este partido». La frase es de Unai Simón y describe a la perfección el desconcierto que se apoderó tanto de ... los protagonistas del indigesto 0-1 como de San Mamés, incrédulo ante la segunda derrota liguera sufrida en casa en apenas seis duelos. Son las mismas que las cosechadas en toda la Liga pasada, sin olvidar que fueron contra el Atlético –en el único disparo entre los tres palos de los 'colchoneros' en el tiempo añadido, con la firma de Correa– y el Barcelona en la última jornada, cuando no había nada en juego porque los bilbaínos tenían la clasificación para la Champions en el bolsillo. Ahora han sido el Alavés y el Getafe los que han salido triunfantes de La Catedral, sin olvidar el empate rubricado frente al Girona. Así que los bilbaínos se han dejado ocho puntos de los 18 posibles, es decir, un 44,4%. Y encima ante rivales en teoría inferiores que tenían que haber hincado la rodilla en la casa del león.

No hay que ser un analista brillante para concluir que el Athletic no está bien y que su juego está lejos del que puede ser y que le llevó a la Champions. Al equipo le cuesta horrores marcar y también hacer que su fútbol fluya, una condición indispensable para dominar e imponer su manera de competir. San Mamés debe ser su escudo protector, su granero de puntos, pero en este inicio de temporada cuesta traducir en triunfos los choques disputados en La Catedral. Han sido tres contra Sevilla, Rayo Vallecano y Mallorca, mientras que los rojiblancos se pegaron un tortazo con el Alavés, el Getafe y en menor medida el Girona. Compromisos que casi todo el mundo daba por factibles y hasta de obligada facturación en Bilbao. Pero se escurrieron entre los dedos de los hombres de Ernesto Valverde, quien acabó frustrado tras la derrota ante el bloque getafense. «Se jugaba a lo que ellos querían, no nosotros. Nunca hemos estado a gusto», admitió. «Estamos tristes y enfadados», añadió Dani Vivián.

Balance del Athletic Lleva cuatro triunfos, dos empates, cuatro derrotas, nueve goles a favor y diez en contra en la Liga

Es normal sentirse así porque después del triunfo ante el Qarabag tocaba calcar el guion en la Liga, donde sin embargo el Athletic no termina de despegar. «El partido de Champions era importante, pero el del Getafe también. Tenemos que estar en los puestos altos y no podemos conceder, y menos en nuestra casa», subrayó un sincero Unai Simón. Sabe de lo que habla porque es en San Mamés donde los vizcaínos ponen los cimientos de sus conquistar futuras. Frente a los gladiadores de Bordalás, corto de efectivos, los leones carecieron de filo necesario. «No hemos hecho juego, no hemos hecho el partido que queríamos. Sabemos cómo es el Getafe. No podemos quejarnos de nada. Sabíamos que el partido iba a ser de esta manera. Ellos tienen jugadores muy intensos, es de lo que viven, y también peloteros. Sabíamos el partido que tocaba», lamentó el portero rojiblanco, siempre justo en su análisis y sin paños calientes.

Balance de goles negativo

Conviene recordar que el gol sigue siendo un dolor de muelas y que tras la derrota ante los madrileños el balance global del Athletic es negativo: nueve tantos marcados –uno de ellos, en propia puerta, hay que adjudicarlo al bético Bartra– por los diez encajados. El equipo no llega a una diana por encuentro. Es una de las carencias a corregir porque urge cargar de dinamita el ataque y repartir la responsabilidad anotadora, demasiado escasa en las diez jornadas disputadas. Ningún futbolista ha hecho más de un gol en la Liga, y solo Guruzeta y Robert Navarro pueden presumir de haber marcado más de uno este curso. Así que toca ampliar la nómina de artilleros en busca de una efectividad que no acaba de llegar.

Unai Simón «Sabemos cómo es el Getafe, que el partido iba a ser de esta manera. No podemos quejarnos de nada»

A la conclusión de la décima jornada, que se completará entre este dominfo y el lunes, el Athletic presenta un balance de cuatro triunfos –Sevilla, Rayo Vallecano, Betis y Mallorca–, dos empates –Girona y Elche– y cuatro derrotas –las ya mencionadas ante Alavés y Getafe en casa y las del Valencia y Villarreal a domicilio–. Por cierto, lejos de San Mamés los leones solo han anotado dos goles, ambos en el Benito Villamarín. Se quedaron a cero en Mestalla, Estadio de la Cerámica y Elche. Otra prueba más de que la efectividad está lejos de los nivales deseados y compatibles con el objetivo de repetir en Europa.

El Athletic dispone de una semana limpia para preparar el choque del sábado contra la Real Sociedad. «Esto es una piedra en el camino –comentó Simón en referencia a la derrota ante el Getafe–. Tenemos la semana entera e intentaremos recuperarnos bien para el derbi de Anoeta». Ganar allí sería la mejor manera de levantarse y viajar con los ánimos renovados a Newcastle.