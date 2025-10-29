El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano

El Athletic tiene en su agenda a Unai López (San Sebastián, mañana cumple 30 años), que acaba contrato con el Rayo Vallecano, según ha podido ... saber EL CORREO. El centrocampista donostiarra, que llegó a Lezama desde la Real Sociedad en juveniles, ha firmado varias temporadas a buen nivel en el club del barrio madrileño, donde se ha consolidado como una pieza clave para su entrenador, el también exrojiblanco Iñigo Pérez.

«Está al cien por cien en la agenda», indica una fuente cercana al club rojiblanco a este periódico, si bien ha advertido que no se han producido contactos con el jugador.

El Athletic analiza repetir la fórmula que mejores resultados le ha dado en el mercado en los últimos años: reforzarse con futbolistas que acaban contrato. Les ha sacado un rendimiento superior que a quienes han costado dinero como Djaló, Adama o Maroan.

Dos ejemplos recientes lo confirman. Íñigo Ruiz de Galarreta regresó tras finalizar su etapa en el Mallorca, convirtiéndose en indiscutible y en una de las claves que explicó el crecimiento del Athletic en la campaña 2023-24. Este verano Robert Navarro siguió el mismo camino tras acabar contrato con la Real Sociedad y se ha convertido en una pieza importante en la rotación rojiblanca.

El Athletic busca refuerzos para su centro del campo. El pasado verano sondeó la posibilidad de hacerse con Iván Martín como cedido. Sin embargo, el Girona rechazó cualquier operación que no implicara un traspaso, lo que cerró la puerta. Martín, pieza clave para Míchel, tiene contrato hasta 2028, lo que encarece cualquier intento de fichaje de cara al próximo verano.

Encaja como anillo al dedo

Unai López encaja como anillo al dedo en el perfil deseado: conoce la casa, tiene experiencia en la Liga y podría llegar sin coste de traspaso.

Ibaigane busca reforzar la medular sin comprometer su equilibrio económico. El club entiende que es una zona que necesita un retoque porque Mikel Vesga e Iñigo Ruiz de Galarreta tienen 32 años y un curso más de contrato. Unai López podría aportar experiencia y equilibrio a los jóvenes talentos.

A partir de ahí, el Athletic cuenta con jugadores prometedores en la demarcación, pero entre ellos sólo Jauregizar está consolidado. Unai Gómez ha dejado de ser mediocentro, hay que ver lo que da de sí Rego y cómo regresa Prados tras casi un año en blanco por una grave lesión. Canales brilla en el Racing, pero donde mejor rinde es de mediopunta. Además, cuenta con Unai Vencedor, a buen nivel en el Levante, pero que nunca ha entrado en los planes de Valverde.

Unai López es un mediocentro completo. Su rendimiento ha crecido. La pasada Liga fue titular en 23 partidos, un 60%, pero en la actual su presencia en el once es constante, al punto de que Iñigo Pérez le ha puesto de inicio en ocho de los diez partidos de la competición nacional.

En la UEFA Conference League, con más rotaciones, ha salido de inicio de dos partidos. En el primero firmó un hito en la historia del club al anotar el primer gol para el Rayo en la competición. Dedicó el tanto a su difunto abuelo.

Valverde le hizo debutar

Valverde conoce bien a Unai López, a quien hizo debutar. Fue en agosto de 2014 y se estrenó por todo lo alto, con los últimos minutos en San Mamés en la vuelta de la eliminatoria previa a la Champions ante el Nápoles. Salió en lugar de Susaeta y dio a Ibai Gómez la asistencia del 3-1. Aquella campaña jugó 24 partidos.

Debido al ascenso del Bilbao Athletic a Segunda, la siguiente la jugó en el filial. Luego se fue cedido a Leganés y Rayo para regresar. Después de 67 partidos entre 2018 y 2021 dejó Lezama para incorporarse al Rayo.

La finalización de su contrato coge en la plenitud de su carrera al guipuzcoano. Aún no negocia con el Rayo, pero esto tiene una explicación. El club madrileño acostumbra a aplazar estas conversaciones a la espera de que se aclare el porvenir deportivo.

El jugador está en una encrucijada. Puede seguir en el Rayo, donde es muy feliz, regresar al Athletic si Ibaigane da finalmente el paso de ir a por él o buscar una tercera vía, irse a un equipo de la zona media de la tabla en donde podría ser titular.

«Estoy con mucha confianza, siento la confianza del míster y estoy en una edad de madurez. Me noto tanto a nivel futbolístico como a nivel personal que estoy muy bien», se felicitó hace en una entrevista al diario 'Marca'.

Allí habló también de lo que más lamenta de su paso por el Athletic. «¿Alguna espina? Sí, ganar esa querida Copa. Jugué tres finales y no tuve suerte», recordó. También le apena no haber tenido «ese punto de madurez que tengo ahora para afrontar situaciones de otra manera a como las afronté».