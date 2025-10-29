El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai López dedica un gol a uno de sus abuelos tras marcar en Europa con el Rayo Efe

El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano

Ibaigane busca reforzar la medular y el guipuzcoano sería un fichaje a coste cero como Galarreta y Robert Navarro

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:07

El Athletic tiene en su agenda a Unai López (San Sebastián, mañana cumple 30 años), que acaba contrato con el Rayo Vallecano, según ha podido ... saber EL CORREO. El centrocampista donostiarra, que llegó a Lezama desde la Real Sociedad en juveniles, ha firmado varias temporadas a buen nivel en el club del barrio madrileño, donde se ha consolidado como una pieza clave para su entrenador, el también exrojiblanco Iñigo Pérez.

