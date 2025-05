El Athletic afronta el derbi ante el Alavés con las dudas de los Williams y Sancet

Una vez digerido «el palo» de no poder estar en la final de la Europa League por la enorme ilusión que generaba tanto entre la ... afición como en el equipo por el hecho de que se disputa en San Mamés, al Athletic no le queda otra que mirar al frente y echar el resto en las dos semanas que quedan por delante antes de bajar el telón de la temporada. Los rojiblancos están obligados a resetear cuanto antes el disco duro porque el billete de la Champions es un premio que se encuentra al alcance de la mano.

Para conseguirlo, Ernesto Valverde tiene claro que el partido de este domingo (18.30 horas) en San Mamés es «fundamental». Los rojiblancos disputarán tres encuentros en ocho días –Alavés, Getafe y Valencia– por lo que «estamos ante la semana decisiva. Queríamos llegar bien colocados y lo estamos. Sentir obligación por ganar te impulsa y es algo bueno. Es el último esfuerzo y hay que empujar más», arengó Txingurri a la plantilla este sábado en el último entrenamiento en Lezama antes de medirse a los babazorros.

En ese derbi ante los albiazules no estarán, salvo sorpresa de última hora, los hermanos Williams ni tampoco Beñat Prados, aunque Sancet sí podría volver a la lista. El navarro, que se lesionó en el encuentro ante el Las Palmas el pasado 23 de abril en La Catedral, se ha perdido el choque de Anoeta ante la Real y los dos partidos ante el United y el viernes completó su primer entrenamiento.

«Tenemos cierta esperanza en que pueda entrar. No para todo el partido pero...», adelantó el técnico, aunque acto seguido dejó claro que «no voy a arriesgar con él». Mucho más escéptico se mostró respecto a Iñaki, Nico y Prados. El primero arrastra una pubalgia desde hace tiempo y la intención es ir con calma, mientras que el mayor de la saga sufre un problema en el tendón conjunto de la musculatura isquiosural derecha que se produjo contra la Real en el Reale Arena, y al igual que Nico tampoco viajó a Manchester.

Prados que ante los diablos rojos sufrió una herida inciso-contusa en la cara anterior de pierna derecha, tras un lance con el central del United Lindelöf que el colegiado no sancionó «también lo tiene difícil», detalló Valverde con cara de circunstancias. Con ese parte de guerra recibirá el Athletic este domingo a un Alavés que ha dado un paso adelante en el último mes y que, tras salir de la zona de descenso, necesita seguir sumando para escapar de la quema.

«De los últimos cinco partidos solo una derrota. Son un equipo muy competitivo, que pelea todos los balones, que juega en largo, coge situaciones de segunda jugadas. Les veo con ese impulso que tienen los equipos que están muy obligados, pero nosotros también lo estamos y mañana hay que tener mucho empuje para sacar el partido adelante», apuntó en referencia a lo que espera del Alavés.

Para sumar una nueva victoria en San Mamés, el Athletic deberá mejorar su producción ofensiva. En los últimos diez partidos, los rojiblancos solo han logrado siete goles, mientras que en los diez anteriores habían logrado nada menos que 22 dianas. El cansancio, las bajas y la escasa aportación cara al gol de algunos jugadores se deja sentir, mientras Villarreal y Betis aprietan por la Champions.

Renovación

«Somos el equipo que somos. De la misma manera que tenemos la idea de empujar siempre y de ser solidarios a veces nos falta claridad para definir. Por eso necesitamos más ocasiones para marcar. En los últimos partidos, sobre todo fuera de casa, nos están faltando ocasiones, aunque el compromiso del equipo está ahí y debemos mejorar en ese aspecto cuanto antes», reconoció el de Viandar de la Vera, que cuestionado sobre su futuro volvió a echar una vez más balones fuera.

Aunque reconoció que «se está acercando el momento de que todo se concrete y de tomar la decisión», no quiso concretar mucho más al respecto. El club, a través de su presidente, Jon Uriarte, ya dejó claro hace tiempo que «Valverde es el mejor entrenador posible para el Athletic» y el balón está ahora en el tejado del técnico. «Si estoy a gusto y veo que me encuentro bien, muchas veces ni me lo he planteado. Si no estoy bien o veo que el equipo no lo está, tampoco soy de aprovechar determinadas circunstancias. Todo esto lo llevo desde la normalidad y lo veremos en poco tiempo. Es pensar un poco en lo que se me pasa por la cabeza, nada más», zanjó.