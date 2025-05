El que la sigue, la consigue. Elías Barhum, mexicano de 37 años y aficionado del Athletic, recorrió este jueves las zonas más concurridas de Bilbao ... con una nota en la frente en la que se podía leer 'compro entrada'. «Vivo en Madrid desde hace cinco meses y mi familia ha venido a visitarme, así que les propuse hacer un viaje por el norte. Mientras mis hermanos fueron al Guggenheim e hicieron turismo por la ciudad, yo me puse a andar por las zonas de bares para lograr mi objetivo», contó ayer durante su recorrido por Pozas.

Elías anduvo con su bufanda del Athletic en la mano durante casi seis horas, desde las tres de la tarde hasta media hora antes de empezar el partido, que fue cuando consiguió su entrada. Cumplió su sueño a 200 metros de San Mamés, a las 20.20 horas. «Me la vendió una chica de unos 25 años, animada por sus amigas. Quizá ellas no tenían entrada y querían verlo todas juntas en algún bar», cuenta agradecido.

Elías, que ya había visitado San Mamés en otras tres ocasiones, no quería perderse esta cita histórica contra el Manchester United. «Fue una lástima el resultado, el ambiente se fue apagando por las malas decisiones del árbitro, pero este equipo y este campo son increíbles», asegura. Vivió en Llodio varios meses cuando tenía 17 años y durante aquella etapa se enamoró del Athletic. «Me fascina su filosofía, que solo cuenten con jugadores vascos me parece muy emocionante», dice este athleticzale, que actualmente cursa un máster deportivo de LaLiga en Madrid.

Después del encuentro, «apenado por el resultado», Elías fue a cenar con su familia, que le estaba esperando a la salida del campo. «Fue una noche amarga, porque cumplí mi sueño de poder entrar, pero no esperaba esta derrota. Eso sí, no pierdo la fe, vamos a remontar. Ya estoy pensando en la fórmula para conseguir entrada para Old Trafford. Y si ganamos, el 21 de mayo volveré a Bilbao».