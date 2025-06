El Athletic abre negociaciones con Laporte y con su club saudí para activar el fichaje

Arranca la cuenta atrás para la 'operación retorno de Laporte'. El Athletic va a abrir a lo largo de los próximos días, quizá incluso esta ... misma semana, las negociaciones con el central y su club para activar su fichaje, según ha podido saber EL CORREO en fuentes cercanas al club rojiblanco.

Tras el regreso de Unai Núñez al Celta tras su cesión, el Athletic vuelve a la misma situación del pasado verano, cuando sólo contaba con tres centrales (Dani Vivián, Yeray Álvarez y Aitor Paredes) para el primer equipo. Tal y como reveló este periódico es exclusiva, Aymeric Laporte es el elegido por la dirección deportiva rojiblanca para sumarse a ese trío de defensas.

La idea de los dirigentes rojiblancos es contactar tanto con el jugador como con el Al Nassr, su equipo de Arabia Saudí. Es una operación compleja. Le queda un año de contrato en Arabia y su club pagó 30 millones por él de traspaso en agosto de 2023 al Manchester City.

La hoja de ruta rojiblanca pasa por hablar primero con el jugador. Le indicará que se le quiere recuperar porque se entiende que es un fichaje que eleva de forma significativa el nivel competitivo del equipo. La posibilidad de tener en plantilla a dos de los cuatro centrales campeones de Europa con España -Laporte y Vivián- es muy apetecible para la dirección deportiva.

Además de conocer el club y de su calidad, Laporte aporta la experiencia de conocer la Champions que ganó con el City en 2023 en una plantilla en la que sólo Berchiche (PSG) y Djaló (Sporting Braga) la han disputado.

«Me encantaría volver»

Laporte se muestra partidario de dejar la Saudi Pro League tras disputar 69 partidos con nueve goles en su haber y una asistencia en dos temporadas. Desea regresar a Europa. Siempre ha tenido un gran cariño y respeto a la entidad rojiblanca, un club que dejó una profunda huella en él. «Ir al Athletic es lo mejor que me ha pasado en la vida», dijo a este periódico en octubre de 2023 a este periódico.

Entonces añadió una reflexión que ahora gana mayor valor y en la que hablaba de un posible regreso al club rojiblanco. «Siempre que sea aportando, me encantaría volver al Athletic. Lo que no quiero es hacerlo sin estar en condiciones de aportar y ser un peso muerto. Si ellos me dan esa opción, pero no me veo en condiciones, no volvería. Pero si me veo bien y ellos apuestan por mí, obviamente sería un honor para mí volver. No quiero ir a jubilarme, sino a aportar», indicó. A sus 31 años, el espectacular nivel que dio en la pasada Eurocopa, en la que fue el mejor central del torneo, apuntan a que es un central con nivel para aportar mucho.

El Athletic presentará al jugador su propuesta económica. Hay que hacer ingeniería financiera porque le queda un año de contrato en Arabia, en donde cobra 25 millones netos.

Una vez que tenga el ok del central el Athletic se dirigirá al Al Nassr. Tendrá que preguntar si exigen un traspaso, si le dan la carta de libertad sin más o si le compensan con parte de su ficha.

Los rojiblancos confían en sacar provecho de la crisis a la que está sometido el Al Nassr. Cristiano Ronaldo, que acaba contrato, ha dejado caer que desea irse. Los saudíes tienen como prioridad resolver este asunto.

Se buscan sustitutos

El equipo, para colmo, no ha ganado ningún título y no se ha clasificado ni para la Liga de Campeones asiática. Fernando Hierro, su director deportivo, se plantea una profunda reestructuración y sus movimientos de los últimos días apuntan a que busca relevo a Laporte.

El malagueño cenó recientemente con el central blanco Rudiger, a quien propuso fichar sin éxito. Ahora mantiene contactos abiertos con el Barcelona por Christensen, un traspaso que se puede ir a los 15 millones, aunque el danés no parece muy proclive a dar el paso.

Además del Athletic hay otros cuatro potentes equipo europeos que tienen en su agenda a Laporte. Medios franceses le colocaron en la órbita del Olympique de Marsella. Este periódico añadió que el Aston Villa inglés, el Mónaco de la Liga francesa y el Nápoles italiano también valoran su fichaje.

En el mercado de verano el Milan sondeó la posibilidad y en el último de invierno hubo constantes especulaciones que le colocaban en el Real Madrid.

La que se iniciará en breve será la segunda maniobra de aproximación del Athletic desde que se fue al Manchester City en enero de 2018 después de que los ingleses pagaran sus 65 millones de cláusula de rescisión.

Adiós sin heridas

A diferencia de otros casos, su marcha no dejó heridas por la elegancia que mostró y porque un tiempo antes renovó para ampliar su blindaje y que el Athletic cobrara más.

Tras cerrarse el mercado de 2023, Jon Uriarte dijo en público haber intentado su fichaje. «Creo que si el Al Nassr no hubiese aparecido, el jugador estaría ahora con nosotros», dijo. Dos años después tiene su objetivo más cerca que nunca.