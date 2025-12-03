El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo

Fichaje sorpresa en Lezama. El Athletic incorpora al trabajo del primer equipo a Joseba Elguezabal (Gatika, 44 años), conocido por ser el masajista personal de ... Tadej Pogacar desde 2019 en la estructura del UAE y una figura muy pegada a todos los éxitos del ciclista esloveno, según ha podido saber EL CORREO.

La llamativa operación provoca que Elguezabal se una al primer equipo, donde ya trabajan alrededor de seis fisioterapeutas, para reforzar la estructura. El de Gatika se ha desvinculado del equipo UAE tras seis años en él y el lunes se incorporó a sus nuevas funciones en Lezama.

Detrás de esta incorporación hay un nombre propio: Iñigo San Millán, director de Alto Rendimiento del club rojiblanco y principal impulsor de la operación. Conoce muy bien al masajista vizcaíno porque lo fichó para el UAE Team Emirates cuando llegó allí como director de Rendimiento.

Su estrecha relación ha facilitado que uno de los masajistas más cotizados del ciclismo aterrice en Bilbao. De hecho, las fuentes consultadas indican que esta opción estuvo sobre la mesa anteriormente, pero que sólo se ha podido materializar ahora. San Millán valora la capacidad de Elguezabal de optimizar a deportistas de élite y llegar a una estrecha relación con ellos.

Desde su llegada a la escuadra que lidera Joxean Fernández Matxin, Elguezabal ha participado en todos los grandes triunfos de Pogacar. La lista de logros impresiona: 4 Tours, 1 Giro, 5 Giros de Lombardía, 3 Lieja-Bastoña-Lieja y Strade Bianche, 2 Tirreno-Adriático, Tour de Flandes y Flecha Valona y una París-Niza, Dauphiné y Amstel Gold Race. Sólo ha faltado a los dos Mundiales, en donde Pogacar trabaja con el equipo de la Federación Eslovena de Ciclismo.

La conexión entre ambos trasciende del rendimiento deportivo. «Tenemos una relación que va más allá del puro trabajo», ha dicho Elguezabal en varias ocasiones. El nuevo integrante del cuerpo técnico rojiblanco ya conoce el Athletic: trabajó en la cantera durante la temporada 2013-14, en categoría alevín. En aquel grupo se encontraba un niño llamado Nico Williams.

Su trayectoria es tan sorprendente como singular. En una entrevista concedida a EL CORREO en 2021, Elguezabal repasó una vida con giros inesperados: Fue ciclista amateur en el equipo Sociedad Valentín Uriona (Mungia) y trabajó catorce años como portero de discoteca (Congreso, Conjunto Vacío...) en Bilbao.

Retomó el ciclismo gracias a un encuentro casual con un mecánico que le dijo que el equipo Seguros Bilbao buscaba un masajista. Se apuntó a una academia para sacar el título y tras pasar por ese equipo aficionado fichó por Caja Rural. Su amistad con un ciclista colombiano (SergioHenao) le permitió saltar al UAE.

Recuerdos de la Vuelta

Llegó a la vez que Pogacar. «La primera concentración fue en Tarragona. El equipo empezaba a ser grande y había fichado a ciclistas como Aru, Dan Martin, Gaviria, Kristoff o Henao. Yo le conocía a Pogacar de oídas porque había ganado el Tour del Porvenir del 2018», recordaba Elguezabal. «Al inicio no coincidimos mucho. Yo me encargaba de los masajes de Martin. Fue en la Vuelta a España cuando empecé a tratarle e hicimos buenas migas», explicó.

En su primera temporada en el equipo, Pogacar, con 20 años, asombró al ganar tres etapas y ser tercero en la general tras Roglic y Valverde. El basauritarra Matxín, director entonces del equipo, se dio cuenta de que la pareja funcionaba y dio a Elguezabal la misión de ser el masajista personal del esloveno.

Desde entonces se convirtió en su hombre de confianza. «Donde va él, estoy yo», decía Elguezabal en las entrevistas. En la última temporada a la pareja se unió un buen amigo del campeón, un masajista esloveno, que ha trabajado con ellos.

Ahora, Elguezabal se desliga del ciclismo y se integra en el departamento de Área Física y Condicional del Athletic, dirigido por Aitor Ugarte, uno de los cinco departamentos que están bajo el liderazgo de San Millán. El fisiólogo de Laguardia llegó en 2023 al club rojiblanco. Al inicio compatibilizaba su labor en la entidad rojiblanca con la de monitorizar el rendimiento de Pogacar, así como el de otra serie de ciclistas bajo sus directrices, pero hace un año se desligó de la estrella eslovena y trabaja a tiempo total para el Athletic.