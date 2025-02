«No vamos a arriesgar con Sancet de cara a Roma», adelanta Valverde El mediapunta, máximo goleador del equipo, no estará este sábado en el Metropolitano y, si no hay «garantías» de una plena recuperación, tampoco jugará el jueves

Julen Ensunza Viernes, 28 de febrero 2025, 18:06 | Actualizado 18:22h.

La baja de Oihan Sancet, quinta en la presente campaña como consecuencia de sendos esguinces de tobillos y de diversos problemas musculares, representa un serio contratiempo para el Athletic, que no está dispuesto a correr ningún riesgo de cara a poder contar con su presencia en Roma el próximo jueves. El mediapunta navarro está descartado totalmente para la visita este sábado al Metropolitano, aunque hay una pequeña posibilidad de que pueda volver para los octavos de la Europa League. Sancet trabaja con los fisios y recuperadores del club para, al menos, intentarlo.

«No lo sé. Ya veremos», aseguró al respecto este viernes en sala de prensa un Ernesto Valverde que reconoció que el jugador se encuentra «frustrado» por este nuevo contratiempo y que espera «poder volver a contar con él lo antes posible». Eso sí, el técnico rojiblanco no se marca plazos. Prefiere ser prudente e ir sobre seguro. «Las lesiones son una parte del fútbol. En esta ocasión ha habido un punto de mala suerte. Me encantaría que estuviese en Roma porque siempre quieres contar con todos, pero en cualquier caso no vamos a correr ningún riesgo porque, si se vuelve a lesionar, entonces sí que estaríamos actuando mal. Vamos a ver si lo recuperamos con garantías», resaltó.

Sancet y Djaló se presentan, salvo contratiempo en el último entrenamiento previo al choque este viernes por la tarde, en las únicas bajas de cara al trascendental envite en el Metropolitano ante el Atlético. Yuri no entrenó el jueves debido a un proceso gripal y es duda, mientras que Nico que tampoco lo hizo el miércoles por el mismo motivo está totalmente recuperado.

El Athletic viaja al feudo conchonero consciente de que para sacar algo positivo «tenemos que hacer un partido perfecto», reconoció el 'Txingurri'. El equipo de Simeone no conoce la derrota en casa en lo que va de curso y es «el que menos goles encaja», resaltó.