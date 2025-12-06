Areso rompe su sequía en Liga: el fichaje más caro del Athletic vuelve al once tras cinco partidos

Jesús Areso vuelve a escena en Liga. El lateral derecho navarro, el fichaje más caro del Athletic este curso tras pagar los 12 millones de ... su cláusula a Osasuna, recupera la titularidad en Liga después de atravesar su periodo más oscuro desde que aterrizó en Bilbao. Cinco suplencias consecutivas habían generado incertidumbre sobre su papel en el equipo.

A lo largo de estos partidos –ante Real Sociedad, Oviedo, Barcelona, Levante y Real Madrid— Areso quedó relegado a un papel secundario. Apenas disputó 52 minutos en total en ellos, 7 frente a la Real y 45 contra el Madrid el pasado miércoles. En los otros tres encuentros, ni siquiera pisó el césped. Su última aparición en un once liguero databa del 25 de octubre, en el 0-1 ante el Getafe en San Mamés.

Durante su ausencia, Ernesto Valverde optó por Gorosabel y Lekue, una señal clara de que el navarro había perdido peso. Un contraste rotundo con las expectativas iniciales: Areso llegó como heredero natural de Óscar de Marcos y como una pieza destinada a aportar profundidad y chispa ofensiva. Sin embargo, pese a acumular 968 minutos y una asistencia en Liga, su rendimiento no ha alcanzado el nivel que se esperaba.

Su único respiro ha estado en la Liga de Campeones, donde sí ha entrado en la rotación. Durante este periodo de suplencia en Liga fue titular en Newcastle y en Praga- Tras aquel último duelo, Valverde dejó un mensaje revelador: Areso sigue en plena fase de adaptación al estilo de su equipo, especialmente en el plano defensivo. «Siempre tiende a ir hacia adelante. Se tiene que adaptar. Se está mentalizando y le estamos ayudando», señaló el técnico.