Areso y Robert Navarro, en el test del Athletic: «El primero en subirse a un karaoke...»

Los dos nuevos fichajes rojiblancos cuentan aspectos desconocidos de sus compañeros

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:21

Jesús Areso y Robert Navarro, los dos nuevos fichajes del Athletic, se han sometido a un test de pregunta respuesta del equipo rojiblanco.

¿Quén habla más en el vestuario?

Robert: Yo creo que hablar más yo. Él (Areso) más rápido.

Areso: Y Gómez, ¿no?

Robert: Uf, a 'Unaigo' le encanta. A 'Unaigo' y 'Jaure' les encanta hablar.

¿Quién llega antes al entrenamiento?

Areso: Parecido, eh. Hya muchos días que hemos aparcado a la vez.

Robert: Tú un poco antes.

¿Quién pone la música?

Areso: Iñaki, ¿no? Es especial. A mí me gusta pero es especial. Es diferente a lo que hay en otros equipos.

Si tenéis que elegir una canción antes de un partido, ¿cuál elegís?

Robert: Yo estoy ahora con una del Mora, la de ' Mil vidas'.

Areso: Yo me voy a salir, yo de La MODA, 'La vida en rosa', que es nueva.

@athleticclub 🤣 Conoce un poco más a Jesús Areso y Robert Navarro. #Test #AthleticClub #Lezama #LaLiga ♬ sonido original - Athletic Club

¿Quién es más competitivo en los rondos?

Areso: Estamos en diferente rondo.

Robert: Yo tengo que decir que por lo que escucho en el otro Jesús suele sufrir bastante. Aquí los que tenemos calidad, pues no sufrimos tanto. Nico Williams, que la gente sabe, se piensa y luego corre bastante.

¿Quién cocina mejor?

Robert: Jesús. Yo no cocino. Tengo que reconocer que estoy con mi madre y la verdad que me prepara unas cenas espectaculares. Entonces todavía esa parte no me toca.

Areso: Yo estoy aprendiendo un poco, pero estoy lejos e mi mejor versión. Mi plato estrella sería unas buenas fajitas.

¿Quién tiene más estilo fuera del campo?

Areso: Robert tiene mucho estilo. Es duro competidor.

¿Quién es el que más mensajes manda por el grupo de WhatsApp?

Areso: A Sancet ya le gusta meter alguna vez algún vídeo en el vestuario.

Robert: Sobre todo los dos capitanes, que tiene que decir alguna cosilla.

¿Quién sería el primero en cantar en un karaoke?

Areso: ¿Iñaki, igual? , ya que es DJ.

Robert: A Iñaki aparte le gustan esas cosas. Tiene flow

Areso: Y le metería un baile complementario.

