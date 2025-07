Areso explica su decisión de regresar al Athletic: «La he tomado pensando en mi familia, en mí y por el bien de Osasuna»

Gabriel Cuesta Martes, 22 de julio 2025, 19:20 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

Jesús Areso ha repasado sus cuatro años como lateral de Osasuna a través de un vídeo en el que explica por qué decide regresar al Athletic, con el que ha firmado hasta junio de 2031 después de que Ibaigane elevara su oferta económica para acercarse a la cláusula de 12 millones de euros a la que se ceñía el conjunto rojillo. «Esta decisión la he tomado pensando en mi familia, en mí y por el bien del club», resume el defensa para rematar su comunicado, en el que agradece al conjunto navarro su vivencia allí.

«Hoy me toca decir adiós. Han sido cuatro años maravillosos en los que me he sentido muy querido por todos vosotros. En primer lugar, quería dar las gracias a la afición, el motor de este club. ¡Cuántos momentos mágicos hemos vivido juntos! Ese gol olímpico contra el Getafe que nunca olvidaré. Esas carreras por la banda en las que notaba que cada uno de vosotros me empujabais. Esa banda siempre tendrá un hueco muy importante en mi corazón», comenzaba el lateral de Cascante. Precisamente, con esa diana ha sido recibido por el Athletic en un vídeo que repasa su trayectoria.

El defensa también recordó a «aquellas personas que me acompañaron en el momento más duro de mi carrera, cuando mi tobillo no me permitió seguir». Una lesión de la que supo reponerse para hacerse indiscutible en la banda de El Sadar. «Mi familia, mis amigos, sin ellos, mi carrera hubiera sido diferente. No podría olvidarme de mis compañeros, cuántos momentos hemos vivido juntos tanto dentro como fuera del campo. Hemos sufrido, hemos celebrado, pero siempre hemos permanecido unidos, algo que caracteriza a este club», rememora.

Areso puso nombres a sus agradecimientos. «Gracias a Braulio (Vázquez) y Cata por apostar por mí. Gracias a Jagoba (Arrasate) y su cuerpo técnico por confiar en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias a Vicente, a Pendín, a Ramón y a Pastor. Hemos vivido tanto en tan poco tiempo», señalaba.

El fichaje ha sido posible después de que el club bilbaíno elevase en la tarde del lunes la oferta por el lateral de Cascante para adelantarse en la puja al Atlético de Madrid. De esta manera, Areso regresa a Lezama. El defensa empezó su formación en el Aluvión, club convenido del Athletic. Llegó en edad juvenil a Lezama, donde disputó 52 encuentros en el Bilbao Athletic. Volvió en 2021 a Osasuna, desde donde fue cedido al Burgos antes de hacerse con la banda derecha en El Sadar.

El culebrón en torno al defensa escribe así su último capítulo después de que la irrupción de la entidad colchonera pusiese en peligro una incorporación que parecía encarrilada por el Athletic. Al final, la junta directiva presidida por Jon Uriarte ha realizado un esfuerzo para mejorar las condiciones y así decantar la balanza a su favor. El golpe de efecto se produjo en la tarde del lunes, cuando Areso se ausentó del entrenamiento vespertino con permiso del club. Esta mañana, con la operación a punto de caramelo, tampoco se ejercitó con sus ya excompañeros.En el club navarro sabían que el jugador quería marcharse y estaba abierto a negociar después de que el lateral, con tan solo un año más de contrato, se negase a renovar. Corrían el riesgo a que se fuera gratis en un año.