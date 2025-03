La arenga de Iñaki Williams para sellar la remontada ante la Roma: «¿Cuántas veces creíste que la puerta se había cerrado?»

Gabriel Cuesta Viernes, 7 de marzo 2025, 17:08 Comenta Compartir

«Con fe a por lo que viene. Nos vemos el jueves». No han pasado ni 24 horas y la plantilla del Athletic ya arenga a su afición para conseguir la remontada el próximo jueves en San Mamés ante la Roma. El primero, Iñaki Williams. El segundo capitán rojiblanco ha lanzado ya varios mensajes de ánimo en redes sociales para dejar claro que cree ciegamente en el paso a los cuartos de final de la Europa League.

«¿Cuántas veces llegaste a creer que no había otra oportunidad y sí la hubo? ¿Cuántas veces creíste que la puerta se había cerrado y se abrió? ¿Cuántas veces creíste que el tren se te había ido y llegó en el momento perfecto? Persevera, porque lo bueno lleva tiempo. Aunque no veas el resultados hoy, llegará», publicaba en su cuenta de Instagram junto a una imagen del once inicial del partido.

Tras la dura derrota por dos a uno sobre la bocina, las redes se han llenado este viernes de mensajes de ánimo de los jugadores del Athletic para levantar los ánimos de la afición de cara al jueves. «Os necesitamos a todos el jueves. Queremos seguir soñando», pedía el propio Iñaki a través de una historia en Instagram. «¡Todos juntos el jueves!», arengaba su hermano pequeño Nico. Por su parte, Maroan invitaba a con un «nos vemos en San Mamés» y Unai Gómez lanzaba un aviso: «¡Esto no ha terminado! Todos juntos».

Tal y como Gómez desveló ante los medios, los jugadores entraron hundidos por la derrota en el vestuario del Olímpico. «Los capitanes han tomado la palabra para animarnos y decirnos que podemos remontar», explicaba. De Marcos, Williams y Lekue levantaron la moral. Y ahora muchos de ellos hacen lo propio en redes sociales con la afición. El capitán De Marcos pidió «ir al jueves todos juntos porque sabemos de lo importante que es ese partido. Todos juntos somos más fuertes».

«Somos un equipo fuerte en nuestro estadio. Con que haya la mitad del ambiente que ha habido aquí, ya estaría conseguido. Ha sido extraordinario e increíble. En Europa hemos jugado partidos con aficionados volcados con sus equipos y esperamos remontar sabiendo del potencial que tiene la Roma», animaba también su técnico, Ernesto Valverde, al concluir el encuentro.