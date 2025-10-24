El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El árbitro que expulsó a Valverde en La Cartuja pitará el Athletic-Getafe

Isidro Díaz de Mera Escuderos es el encargado de dirigir el partido de mañana. En el VAR estará Mario Melero López

Alain Mateos

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:50

Comenta

El colegiado Isidro Díaz de Mera pitará por segunda vez al Athletic esta temporada. Dirigirá mañana el partido ante el Getafe en San Mamés bajo el recuerdo de lo ocurrido hace siete jornadas en La Cartuja, cuando el castellano manchego expulsó a Ernesto Valverde.

Aquel día, el colegiado anotó en el acta que el entrenador del Athletic fue expulsado por «protestar una decisión mía de forma ostensible y con aspavientos, saliendo del área técnica». Después también especificó que Valverde «se dirigió a mí con aplausos tras ser expulsado», lo que le costó al técnico un total de cuatro partidos apartado de los banquillos.

Los resultados del Athletic con Díaz de Mera no son para echar cohetes. Ganó a principios de temporada en La Cartuja y la temporada pasada ante Las Palmas en San Mamés pero de los nueve partidos anteriores solo ha sumado una victoria -ante el Valladolid en la 22/23-. Cuatro derrotas y cuatro empates -uno de ellos ante el Getafe- completan el balance rojiblanco con el manchego.

