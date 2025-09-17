El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El apoyo de San Mamés a Gaza del que se hace eco Iñaki Williams

La grada de animación mostró una pancarta de grandes dimensiones en los instantes previos al pitido inicial

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:37

La tribuna norte de San Mamés desplegó una pancarta de grandes dimensiones en apoyo al pueblo palestino en los instantes previos al inicio del encuentro entre el Athletic y el Arsenal. «Estaremos a tu lado desde hoy hasta el último día» era el mensaje que podía leerse sobre los colores de la bandera palestina.

La reivindicación colgaba de la zona que divide la tribuna en zona alta y zona baja. Ha sido colocada a iniciativa de la Herri Harmaila. La cuenta del grupo Iñigo Cabacas, uno de los que componen el fondo de animación, ha compartido varias imágenes. Una de ellas ha sido compartida por el capitán Iñaki Williams a través de una historia de Instagram. La imagen se produce en un momento de máxima crispación política. El presidente Pedro Sánchez ha solicitado excluir a Israel de las competiciones después de que las protestas propalestinas obligaran a alterar varias etapas de la Vuelta a España y suspender la llegada a Madrid.

Queda saber si la UEFA multa al Athletic por mostrar este símbolo, ya que la normativa penaliza exhibir «pancartas o elementos análogos o similares de carácter comercial, político, social, religioso o reivindicativo en cualquier sentido ajenos al deporte». Por ejemplo, a raíz de dicha obligación, el personal de seguridad del Real Madrid impidió este mismo martes acceder al Santiago Bernabéu con banderas palestinas a varios aficionados.

