El aplaudido discurso de un periodista que explota contra el Barça: «El CSD, las palancas... es una tomadura de pelo»

Las principales tertulias deportivas de la radio analizaron anoche la situación del posible fichaje de Nico Williams por el Barça y en la SER uno de los participantes estalló contra el conjunto culé ante lo que considera «una tomadura de pelo» por las «permisividad que se le ha dado al Barça» para inscribir jugadores cuando no cumplían las reglas financieras. El discurso de Miguel Talavera, narrador habitual de los partidos del Atlético de Madrid para esta cadena, se ha hecho viral en las redes sociales y muchos athleticzales han aplaudido sus palabras.

Talavera habla de Nico «como un fichajazo» pero pide que se haga memoria con lo sucedido años atrás. «Acordaos cuando fichan a Iñigo Martínez y unos cuantos más que no pueden inscribir...», apunta antes de hablar de los polémicos movimientos efectuados por la directiva de Laporta. «Se le dice 'no vas a poder inscribir' y aquí todo el mundo inscribe, y todo el mundo juega. Si no es por el CSD es por las palancas. Lo del Barça es una tomadura de pelo constante en las últimas temporadas y todo el mundo lo ha consentido», afirma.

El último ejemplo es el 'caso Nico Williams'. Pese a que Tebas recalcó el martes que el Barça no puede inscribir jugadores por no estar en la regla 1:1, Laporta desmintió a la máxima autoridad que regula las reglas financieras del fútbol español y se atrevió a decir que «sí» cumplen con la norma y que además harán próximamente «un fichaje de mucha ilusión». Es decir, Nico Williams.

No es la primera vez que el Barça adopta esta actitud institucional. De ahí que en la SER lo recuerden. «Hemos hablado de un Barcelona en ko técnico que hace lo que le da la gana verano tras verano. Esto es una tomadura de pelo. Ficharán a Nico, no podrán inscribirlo, habrá alguna argucia y lo terminarán inscribiendo...», asegura Talavera.

Un periodista de Barcelona presente en la tertulia desmintió que las palancas fuesen beneficiosas para el club pero pronto le rebatieron. «¿Y la palanca de Barça Studios que no existió? Pues eso, argucias. El Barça hace lo que le da la gana porque todos miran a otro lado».