¿Por qué De Marcos ha anunciado ahora su retirada?

Óscar de Marcos, que comunicado a sus compañeros que deja el Athletic y que cuelga las botas esta temporada, ha explicado por qué lo anunciado ahora. El futbolista, que no desea que «parezca una despedida hoy, porque realmente me quedan tres meses», ha recordado que «enseguida nos viene Europa y si vamos pasando rondas, no quería meterme entre fase y fase» a notificar su marcha.

El jugador de Laguardia era consciente de que su final en el equipo rojiblanco se iba a hacer público, por ello quería reunir a todos y decírselo de primera mano. El equipo está en un momento dulce, luchando por los puestos de Champions y metido de lleno en Europa League. Por ello, no quería acaparar los fotos en un momento tan trascendental que le espera al Athletic. «Quedan tres meses increíbles, enseguida nos viene Europa y si vamos pasando rondas, no quería meterme entre fase y fase», ha afirmado.

De Marcos desea que «estemos centrados». Además, en caso de que el Athletic quedara eliminado en Europa, el futbolista «no quería» anunciar que «lo dejaba» en esas circunstancias. Ha querido aprovechar este buen momento en el equipo. «No quería que se asociarse una cosa con la otra», ha subrayado.