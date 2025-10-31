El Antiguoko, convenido del Athletic, reclama a la Real un millón de euros por el traspaso de Zubimendi

El Antiguoko, club de San Sebastián convenido del Athletic, reclama a la Real Sociedad un millón de euros por el traspaso el pasado verano de ... Martín Zubimendi al Arsenal, que ha pagado 70 millones de euros.

Zubimendi (nacido en 1999) se formó entre 2006 y 2011 en el Antiguoko antes de pasar a la Real. En aquel momento los dos clubes firmaron un contrato que especificaba que la entidad del barrio donostiarra tendría derecho al 5% de un futuro traspaso siempre que la cantidad no excediera de un millón. Dado que el 5% de los 70 millones abonados por el Arsenal asciende a 3,5 millones, el Antiguoko exige el pago del millón pactado.

El Antiguoko ha demandado a la Real, según el periódico inglés The Sun. Las fuentes consultadas por EL CORREO matizan que el club de barrio se ha puesto en contacto con los blanquiazules para reclamarles el millón a traves de fuentes extraoficiales como son los contactos entre abogados.

La entidad presidida por Jokin Aperribay no ha dado respuesta. El próximo paso del Antiguoko será un requerimiento formal, que derivará en un intento de mediación. Si no hay trato, llegará el momento de la demanda, según las fuentes consultadas.

A diferencia del Athletic, la Real acostumbra a firmar porcentajes de futuros traspasos con los clubes de origen. Cuando Zubimendi se fue a Zubieta, el Antiguoko era convenido de los blanquiazules.

Sin embargo, en 2020, y bajo la presidencia de Aitor Elizegi, el club de cantera volvió a vincularse al Athletic con un contrato por diez años.

La Real es reacia a pagar porque ahora es convenido del Athletic. Las fuentes consultadas destacan que eso no tiene validez legal porque en ese caso deberían estar vinculados a Zubieta de por vida para cobrar porcentajes de traspaso firmados en acuerdos.

Además, hay un precedente muy similar. El Athletic pagó 36 millones por Iñigo Martínez, y a su club de origen, el Aurrera de Ondarroa, le correspondía el 5% hasta un máximo de 600.000 euros, según estaba firmado. Cuando el central se fue a la Real y cuando firmó por Ibaigane, la entidad de Lea-Artibai era convenida de los rojiblancos. Y aún así cobró los 600.000 euros sin que la Real pusiera ningún problema.