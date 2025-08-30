El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Aparecen los restos mortales de Mati Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
Ander Herrera durante su intervención en el podcast de Sergio Beguería y Juan Domínguez. Tengo un Plan

Ander Herrera: «He visto verdaderos dramas en padres que hacen mucho daño»

El excentrocampista del Athletic se sincera sobre la influencia positiva que ha tenido su padre sobre su carrera

Leire Moro

Leire Moro

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:54

El excentrocampista del Athletic, Ander Herrera, ha estado en el podcast 'Tengo un Plan' con Sergio Beguería y Juan Domínguez. Un espacio en el que ha profundizado sobre algunos aspectos de su carrera y ha hablado de cómo han influido algunas personas en ella. Una de esas personas ha sido su padre, Pedro Herrera Sancristóbal, que también fue jugador de fútbol profesional en Primera División.

Ander valora mucho la actitud que tenía su padre con él porque a lo largo de su carrera ha visto el daño que puede hacer en un jugador joven la presión por llegar a ser profesional. «He visto verdaderos dramas en padres que hacen mucho daño y que han hecho que los hijos acaben odiando el fútbol».

«Mi padre siempre me ha hablado del esfuerzo, de lo que cuesta, de lo que hay que entrenar, de que hay que descansar, de que hay que comer bien», cuenta Ander. Pedro Herrera, que también fue centrocampista, se formó en las categorías inferiores del Athletic, pero con 19 años se marchó al SD Erandio, que en aquel momento estaba en Tercera División y con el que ascendió a Segunda en el año 81. La temporada siguiente la jugó en UD Salamanca, equipo con el que ascendió a Primera División. Y en el año 82 fichó por el Real Zaragoza, donde sumó 200 partidos en 6 temporadas y donde ganó una Copa del Rey en el año 88.

«Yo quizá he tenido cierta ventaja en eso, en tener un padre que jugó más de 200 partidos en primera división y sabe algo de esto», admira Ander. «Mi padre nunca habló de ser profesional, es que me dejaba disfrutar del fútbol y jugar y ya está», algo que para Herrera hijo ha sido transcendental, que su padre le mantuviese los pies en el suelo. Asegura que nunca sintió la presión por llegar a ser profesional. «Mi padre lo que quería era que jugara y que me lo tomara en serio y que cuando entrenara, entrenara de verdad. Que cuando fuera a jugar, si me comprometía a levantarme a las 8 de la mañana un sábado para ir a jugar, que lo cumpliera. Pero nunca me puso ni la mínima presión sobre mí», explica. Pero aunque no hubiese presión, sí que había cierto control. «El día que no corría o que no trabajaba me decía: 'Para eso no vengas'».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  4. 4

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  5. 5

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  6. 6

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu
  7. 7 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    La plaza de toros de Orozko se echa al monte
  10. 10 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ander Herrera: «He visto verdaderos dramas en padres que hacen mucho daño»

Ander Herrera: «He visto verdaderos dramas en padres que hacen mucho daño»