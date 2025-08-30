Ander Herrera: «He visto verdaderos dramas en padres que hacen mucho daño»

Leire Moro Sábado, 30 de agosto 2025, 16:54 Comenta Compartir

El excentrocampista del Athletic, Ander Herrera, ha estado en el podcast 'Tengo un Plan' con Sergio Beguería y Juan Domínguez. Un espacio en el que ha profundizado sobre algunos aspectos de su carrera y ha hablado de cómo han influido algunas personas en ella. Una de esas personas ha sido su padre, Pedro Herrera Sancristóbal, que también fue jugador de fútbol profesional en Primera División.

Ander valora mucho la actitud que tenía su padre con él porque a lo largo de su carrera ha visto el daño que puede hacer en un jugador joven la presión por llegar a ser profesional. «He visto verdaderos dramas en padres que hacen mucho daño y que han hecho que los hijos acaben odiando el fútbol».

«Mi padre siempre me ha hablado del esfuerzo, de lo que cuesta, de lo que hay que entrenar, de que hay que descansar, de que hay que comer bien», cuenta Ander. Pedro Herrera, que también fue centrocampista, se formó en las categorías inferiores del Athletic, pero con 19 años se marchó al SD Erandio, que en aquel momento estaba en Tercera División y con el que ascendió a Segunda en el año 81. La temporada siguiente la jugó en UD Salamanca, equipo con el que ascendió a Primera División. Y en el año 82 fichó por el Real Zaragoza, donde sumó 200 partidos en 6 temporadas y donde ganó una Copa del Rey en el año 88.

«Yo quizá he tenido cierta ventaja en eso, en tener un padre que jugó más de 200 partidos en primera división y sabe algo de esto», admira Ander. «Mi padre nunca habló de ser profesional, es que me dejaba disfrutar del fútbol y jugar y ya está», algo que para Herrera hijo ha sido transcendental, que su padre le mantuviese los pies en el suelo. Asegura que nunca sintió la presión por llegar a ser profesional. «Mi padre lo que quería era que jugara y que me lo tomara en serio y que cuando entrenara, entrenara de verdad. Que cuando fuera a jugar, si me comprometía a levantarme a las 8 de la mañana un sábado para ir a jugar, que lo cumpliera. Pero nunca me puso ni la mínima presión sobre mí», explica. Pero aunque no hubiese presión, sí que había cierto control. «El día que no corría o que no trabajaba me decía: 'Para eso no vengas'».