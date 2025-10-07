Ander Herrera: «Mi regalo por amigo invisible fue un cartel de 'se vende'» El centrocampista desvela cómo fue su última cena de Navidad con los compañeros del Zaragoza unas semanas antes de fichar por el Athletic

Ander Herrera pocas veces ha contado lo que sucedió en Zaragoza durante su última temporada antes de firmar por el Athletic. Era el año 2011 y los maños atravesaban una grave crisis económica, que aún padecen quince años después. Los jugadores no cobraban y el club necesitaba hacer caja. El joven Herrera era el elegido para salir y el destino parecía muy claro para todas las partes; el Athletic.

El centrocampista bilbaíno cuenta en el podcast 'King of kicks' que antes de firmar su regreso a casa tuvo una cena de Navidad con sus compañeros de Zaragoza donde le regalaron un cartel de 'se vende'. El vestuario tenía la costumbre de hacer el amigo invisible y a uno de ellos se le ocurrió poner en venta a su compañero.

«Necesitaban venderme para cobrar. Me decían en enero tienes que irte», cuenta entre risas Herrera. Finalmente, el centrocampista terminó la temporada con el Zaragoza antes de fichar por el Athletic, aunque en febrero las partes ya tenían el traspaso acordado. «En febrero me venden al Athletic y llegan a un acuerdo de pronto pago para que mis compañeros puedan cobrar. Imagínate lo que me querían en el vestuario», desvela.