Amorim alimenta la esperanza del Athletic: «Si miras nuestra temporada, cualquier cosa es posible»

Rúben Amorim, el entrenador portugués del United, no da por resuelta la eliminatoria ante el Athletic. Ni por el rotundo 0-3 de la ida, ... ni por las bajas de última hora de los hermanos Williams y Sancet, que se unen a las del sancionado Vivían, ni por jugar en casa ante un rival al que le pesan las piernas en el tramo final de la campaña.

Más allá del lógico respeto al rival, Amorim ha advertido en Carrington, en una conferencia de prensa con 40 periodistas locales y dos enviados especiales vascos, que no da la eliminatoria por resuelta. Y ha puesto como prueba incontestable los demoledores datos de su club esta campaña, con seis partidos en casa en los que ha recibido al menos tres goles. «Si miras nuestra temporada, cualquier cosa es posible. Un gol, una roja pueden cambiar el partido. Estamos aquí para ganar el encuentro, no para pensar en el resultado de la ida», ha advertido en portugués.

De hecho, el propio Brentford les metió cuatro goles en la última jornada de la Premier, un aviso para Amorim. «Necesitamos marcar para asegurar nuestra victoria. Hemos mirado imágenes de Brentford. Encajamos dos goles en unos pocos minutos. Allí encajamos cuatro al final y sabemos que puede pasarnos con el Athletic. Hay que sufrir si queremos llegar a la final», zanjó.

El partido de Bilbao no le sirve de referencia. «Sólo he analizado la primera media hora cuando estábamos once contra once. Son un gran equipo y nos hicieron sufrir».

«Tienen una gran plantilla»

El entrenador fichado desde el Sporting Lisboa en noviembre ha restado importancia a las bajas de última hora de los Williams y Sancet, tres jugadores que han aportado 39 de los 73 tantos del equipo de Valverde. «Para nosotros no importa. Hay que mentalizarse de que es una final y de que siguen teniendo una gran plantilla».

Y a renglón seguido ha mostrado su profundo conocimiento sobre los rojiblancos. «Djaló puede jugar en el sitio de Iñaki y es un jugador con movimientos muy parecidos. Berenguer puede jugar en la derecha y es distinto a Nico. Y Gómez puede entrar y, como es zurdo, les puede hacer cambiar un poco».

Amorim se ha visto obligado a matizar unas recientes declaraciones en las que dijo que este United era «el peor de la historia del club». «¿Qué piensa de lo que dijo a un paso de la final de la Liga Europa?», le ha cuestionado un periodista. «Hay que ver el contexto de aquellas declaraciones. Me refería a la Premier. Las cosas pueden cambiar. Es la peor racha de resultados en la Premier. Podemos ser el peor United de la Premier en 50 años, pero ganar un título. A veces debo pensar más mis declaraciones, pero fue un pensamiento mío que expuse».