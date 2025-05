«Nuestros amigos del United le tienen miedo al Athletic»

Ainhoa Gómez llega en su Mini con grandes escudos del Athletic en las puertas y en el capó. Lo aparca a pocos metros de la ... estatua de la Trinidad del United que rinde tributo a tres leyendas del club de Manchester, George Best, Denis Law y Bobby Charlton. Junto a esta joven hincha rojiblanca domiciliada en Manchester vienen su hermana gemela Idoia, residente en Cantabria y de visita con motivo del partido, y su esposo, Damian Dommett, con quien se casó en el Casino de Santander en 2017. Un enlace con banderas y bufandas rojiblancas.

«Damian es del United, pero lo hice del Athletic, que es su segundo equipo», dice orgullosa. Y muestra las pruebas. Dommett tenía tatuado en su brazo derecho el león del escudo del United. Ahora al lado luce el logo del centenario del Athletic y desde el pasado mes de mayo la Copa ganada en Sevilla. «Fíjate qué amor tiene al Athletic que se ha tatuado estos símbolos».

Esta propietaria de un salón de belleza es de esas personas que se han marcado como propósito de vida hacer proselitismo rojiblanco. Por ejemplo, hace un par de años el matrimonio hizo un viaje a Japón y quedaron los peñistas de la peña nipona.

Las dos hermanas llegan dispuestas a «marcar territorio» y lo primero que hacen es colocar una pegatina de la peña Mister Pentland, la que une a los rojiblancos que viven en el Reino Unido, en una farola situada frente al mítico Old Trafford. «Llegué a Manchester para aprender inglés como 'au pair' y llevo ya catorce años», explica. Es santanderina de familia bilbaína de Indautxu. El matrimonio estuvo en la ida de la semifinal en San Mamés y repiten el jueves en Old Trafford.

«Mi marido, amigos en común y la gente de Manchester nos dicen que le tienen miedo al Athletic», avisa Ainhoa. Su esposo lo corrobora. «Siempre es posible ganar en el campo del United», admite con una carcajada. «Ellos saben que no están jugando bien y que nosotros somos peligrosos», zanja Ainhoa, que incluso tiene organizado el viaje a la final de Liga Europa en San Mamés. «Tenemos reservado un Manchester-Málaga y de allí a Bilbao. Yo estoy convencida de que las usaremos para ver al Athletic, pero si no lo haremos para animar al United».

Un partido y se quedó

«Vive a Inglaterra a un partido del Athletic en 1997 de Copa UEFA contra el Aston Villa y aquí sigo 28 años después», recuerda Karlos Gordobil, 56 años, bilbaíno del barrio de Irala y padre de tres hijas. «A todas las he llevado a San Mamés», relata orgulloso.

Gordobil llegó dispuesto a aprender inglés y quedarse un año a lo sumo en Inglaterra. «Salimos de Bilbao en unos autobuses de aficionados que partieron junto a la vieja Feria de Muestras. Mi idea era venir una temporada. Al principio me quedé en Liverpool y dos años después me vine a Manchester», explica este director comercial de una empresa de software. Se hizo socio del Athletic a principios de los 90 y lo mantiene, «aunque es algo difícil de explicar a mi esposa francesa», admite.

Karlos quiere ir al estadio con la menor de sus hijas, Flavie, de 14 años, aunque aún no ha encontrado una entrada. «Si metemos un gol al principio se van a poner nerviosos. Somos el Athletic y con el Athletic todo es posible. Tenemos extra time y luego veremos lo que pasa».

El arbitraje de la ida todavía le escuece. «Todas las decisiones dudosas cayeron del lado del United. Se puede pitar el penalti de Vivián, pero con el mismo criterio hay que expulsar a Maguire por agarrón a Maroan, y no lo hizo», critica. Ainhoa Gómez tercia en este punto. «El árbitro les favoreció claramente. Se lo digo a mis amigos de Manchester, pero ellos no dicen nada».

Los hinchas ante la estatua de la Trinidad del United, que rinde tributo a George Best, Denis Law y Bobby Charlton. J. O. L.

Una niña en 2012

Lorea Hopwood Martin es una joven estudiante bilbaína de Derecho, cuyo padre es de Manchester y su madre de la capital vizcaína. «A mí me gustan los dos equipos, pero cuando juegan entre ellos voy con el Athletic», afirma. Con siete años acudió a los dos partidos de la recordada eliminatoria de 2012. En Old Trafford estuvo con su familia bilbaína en la grada rojiblanca. En San Mamés estuvo con su padre en la zona de los ingleses.

«Que el Athletic juegue aquí es muy emocionante. Está muy bien que los dos equipos que me gustan se midan el uno al otro», indica. No tiene dudas. «Volveré a ver cómo el Athletic elimina al United. Es un equipo que mete muchos goles en la Liga y el Manchester está el 15 en la Premier». «Estamos convencidos de que la remontada es posible y de que vamos a vivir un día histórico», dice la joven estudiante de Derecho.

Estos días van a hacer de anfitriones en Manchester con los hinchas rojiblancos. Están dispuestos a darlo todo. Y adelantan que los 3.700 rojiblancos serán recibidos por todo lo alto. «De hecho The Times hizo la pasada semana un reportaje con cuatro hinchas del United en Bilbao y dijeron que era el sitio en el que mejor les trataron, que incluso la Policía no les encerró al acabar el partido. Uno relató que estaba en la Plaza Nueva la mañana del partido y que se puso a jugar a fútbol con unos niños, algo que no había hecho en ningún viaje. He pasado el artículo a mis amigos para que corra y nos traten igual de bien que nosotros a ellos», se despide Gordobil.