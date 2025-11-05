Sigue en directo las horas previas del Newcastle-Athletic
EL CORREO, presente en Inglaterra para seguir la cuarta jornada de Champions League
Lo más importante
Juanma Mallo y Javier Ortiz de Lazcano
Enviados especiales. Newcastle
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:43
11:34
Todos los focos están puestos sobre la delantera del Athletic, que sufre una importante sequía que está afectando a los resultados del equipo. En la Champions, los rojiblancos han marcado cuatro goles -tres de ellos frente al Qarabag- y tres llevan la misma firma: Guruzeta. El donostiarra apunta a ser uno de los titulares esta noche
11:10
Importante
Iñigo Cabacas Herri Harmaila ha organizado una kalejira desde Bigg Market a las 18.30 horas. El campo está poco menos de 20 minutos andando.
Irabazi edo galdu, beti zure alboan kilometroak egiten!— I.C Herri Harmaila (@ICHHarmaila) November 4, 2025
📍 Kalejira 18:30etan (bertako ordua) Bigg Market.
Pride of the Basque Country! pic.twitter.com/yJ7fJmOfCp
11:06
En otro punto de la ciudad se encuentra Javier Ortiz de Lazcano, junto a ocho amigos de Amorebieta. Estos han llegado, dos desde Málaga y el resto desde Bilbao. Hay optimismo en el grupo
11:05
El día ha amanecido lluvioso. A priori, las previsiones hablan de que va a llover hasta las 11 hora local (12 en Bilbao). Ayer no hubo mucho ambiente en Bigg Market, la zona que el Athletic ha designado como punto de encuentro. Informa Juanma Mallo
11:02
Los canteranos que viajan con el primer equipo
El entrenador convoca para la Champions al central Izagirre, al mediocentro Ibon Sánchez, al mediapunta Selton y al delantero Asier Hierro. Javier Ortiz de Lazcano te cuenta las características de cada uno de ellos.
10:51
Llamada de emergencia al goleador 112
Sin Nico Williams y Oihan Sancet, bajas de última hora por una pubalgia y una lesión muscular, respectivamente, contar con más artilleros se antoja imprescindible. Te cuenta la previa del partido, Robert Basic
10:45
Buenos días. Amanece en Newcastle, donde el Athletic tiene esta noche un partido crucial si quiere aspirar a disputar las eliminatorias de la Champions League. Una derrota le dejaría con un pie fuera de la lucha por clasificar entre los 24 primeros. EL CORREO está presente en la ciudad inglesa para contarles minuto a minuto todo lo que sucede en las horas previas del Newcastle-Athletic
