El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sigue en directo las horas previas del Newcastle-Athletic

EL CORREO, presente en Inglaterra para seguir la cuarta jornada de Champions League

Lo más importante

Juanma Mallo
Javier Ortiz de Lazcano

Juanma Mallo y Javier Ortiz de Lazcano

Enviados especiales. Newcastle

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:43

Lo más importante

11:34

Todos los focos están puestos sobre la delantera del Athletic, que sufre una importante sequía que está afectando a los resultados del equipo. En la Champions, los rojiblancos han marcado cuatro goles -tres de ellos frente al Qarabag- y tres llevan la misma firma: Guruzeta. El donostiarra apunta a ser uno de los titulares esta noche

11:10

Importante

Iñigo Cabacas Herri Harmaila ha organizado una kalejira desde Bigg Market a las 18.30 horas. El campo está poco menos de 20 minutos andando.

11:06

Sigue en directo las horas previas del Newcastle-Athletic

En otro punto de la ciudad se encuentra Javier Ortiz de Lazcano, junto a ocho amigos de Amorebieta. Estos han llegado, dos desde Málaga y el resto desde Bilbao. Hay optimismo en el grupo

11:05

El día ha amanecido lluvioso. A priori, las previsiones hablan de que va a llover hasta las 11 hora local (12 en Bilbao). Ayer no hubo mucho ambiente en Bigg Market, la zona que el Athletic ha designado como punto de encuentro. Informa Juanma Mallo

11:02

Los canteranos que viajan con el primer equipo

El entrenador convoca para la Champions al central Izagirre, al mediocentro Ibon Sánchez, al mediapunta Selton y al delantero Asier Hierro. Javier Ortiz de Lazcano te cuenta las características de cada uno de ellos.

Enlace copiado

10:51

Llamada de emergencia al goleador 112

Sin Nico Williams y Oihan Sancet, bajas de última hora por una pubalgia y una lesión muscular, respectivamente, contar con más artilleros se antoja imprescindible. Te cuenta la previa del partido, Robert Basic

Enlace copiado

10:45

Buenos días. Amanece en Newcastle, donde el Athletic tiene esta noche un partido crucial si quiere aspirar a disputar las eliminatorias de la Champions League. Una derrota le dejaría con un pie fuera de la lucha por clasificar entre los 24 primeros. EL CORREO está presente en la ciudad inglesa para contarles minuto a minuto todo lo que sucede en las horas previas del Newcastle-Athletic

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  4. 4

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  5. 5

    La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park
  6. 6

    75 multas al día por entrar en la zona de bajas emisiones de Bilbao
  7. 7

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  8. 8

    Nico, Sancet y Yuri, bajas para el partido contra el Newcastle
  9. 9

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  10. 10

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sigue en directo las horas previas del Newcastle-Athletic

Sigue en directo las horas previas del Newcastle-Athletic