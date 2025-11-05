Sigue en directo las horas previas del Newcastle-Athletic

10:45

Buenos días. Amanece en Newcastle, donde el Athletic tiene esta noche un partido crucial si quiere aspirar a disputar las eliminatorias de la Champions League. Una derrota le dejaría con un pie fuera de la lucha por clasificar entre los 24 primeros. EL CORREO está presente en la ciudad inglesa para contarles minuto a minuto todo lo que sucede en las horas previas del Newcastle-Athletic