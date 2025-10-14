Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí» El bilbaíno se mide por primera vez al equipo rojiblanco después de doce años en su cantera y se felicita por «llegar a Primera a lo bajini»

Álvaro Núñez tiene motivos para estar feliz. Dejó Lezama sin llegar al primer equipo después de 12 años en la cantera y ha alcanzado la máxima categoría con el Elche de Eder Sarabia, con el que la pasada campaña ascendió. Y además brilla: ha sido titular en los ocho partidos.

– Primer partido de su vida contra el Athletic ¿es un encuentro más o hay sensaciones especiales?

– Está claro que es especial porque soy de allí. Nunca lo he escondido, soy del Athletic. Es el club en el que me he criado, en el que he pasado la mayor parte de mi vida y está claro que es especial, pero trato de afrontarlo con normalidad.

– Ha compartido vestuario con Paredes, Prados, Nico Williams, Serrano y Prados. ¿Le dan envidia?

– No. ¿Envidia por?

– Porque ellos están en el Athletic y usted no.

– No, al final estamos en la misma categoría, así que envidia no.

No lo celebrará

– ¿Lo celebrará si marca?

– Supongo que sí lo celebraré. En el primer equipo del Athletic no he jugado, aunque siempre tengo palabras de agradecimiento para el club. Pero al final soy un jugador que meto poco goles. Así que si marco uno como para no celebrarlo.

– ¿Qué debe hacer para frenar a Nico?

– Es un jugador de élite mundial y es muy difícil pararle. Debemos enfocarnos en nuestro partido y el planteamiento grupal es más importante que el individual. En lo que a mí respecta, estar muy metido, muy concentrado e intentar pararle como pueda.

– Usted puede decir que ha llegado a Primera 'a lo bajini'.

– Me gustó la expresión cuando el Athletic ganó la Copa y la verdad que la he copiado un poco y me siento bastante identificado.

– Cuando dejó el Athletic renunció a ofertas de Segunda por ir al Barça B, en Primera RFEF. ¿Por qué?

– Cuando salgo del Athletic no tengo nada y luego me empiezan a llevar ofertas. Me llamaron Chema (Aragón) y Joseba Etxeberria para ir al Mirandés. Lo tenía bastante claro para dar el salto de categoría y foguearme en Segunda, pero luego aparece el Barça. A una oferta de esos clubes le das mucha importancia. Fui allí al B y creo que fue un acierto.

– Da la sensación de ser un jugador muy calmado en el campo. ¿Cómo lo logra?

– Eso al final viene de la formación en el Athletic. He sido además de crecimiento más tardío. Cuando era más pequeño los físicos estaban más desigualados. Y lo llevaba todo a la cabeza, a intentar pensar antes, colocarme mejor, jugar más fácil... Eso me ha hecho ganar tranquilidad aunque a veces pienso 'ojalá un poco de más mala hostia, pegar alguna patadita o algo que me sienta más el contrario', je, je.

El apoyo de su madre

– ¿Sueña con volver un día al Athletic o da esa puerta por cerrada?

– Ni la una, ni una cosa ni la otra. El duelo de la salida y de soñar con volver lo pasé. Llegué a un club que me acogió muy bien, me siento muy bien valorado y estoy en una etapa muy feliz de mi vida.

– ¿Cómo supero ese duelo?

– Al principio sí que fue complicado. Soy un chaval de allí, soy del Athletic a muerte. Nunca es fácil dejar el club de tu vida, pero al final luego lo vas superando.

– ¿En quien se apoyó?

– Soy un chaval que se come las cosas él solo, la verdad. Cuando me pasan las cosas me gusta bastante la soledad y tal, pero sí que es verdad que mi madre siempre ha sido un punto grande de apoyo en mi vida y es la que siempre está. Y luego, los amigos cercanos.

– ¿Y qué fue lo peor de aquella salida?

– Me pasó lo que a todos los jugadores. Consideraba que podía haber estado para que el club apostase por mí, pero entendió otra cosa.

– Usted tenía un acuerdo para renovar y le piden que renuncie a la condición de que le tenían que hacer ficha del primer equipo, algo que acepta.

– Eso es. Ya estaba firmado. Estaba firmado por mi parte, pero ellos no lo firmaron en el plazo.

– Y luego llega el club y le pide una segunda modificación, a lo que usted se niega.

– Era un contrato totalmente nuevo, diferente. Tema dinero nunca ha sido, porque al final yo allí cobraba creo que el que menos de la plantilla jugando todo. En mi carrera el dinero de momento no ha sido importante.

– En ese segundo contrato había una reducción de dinero.

– Sí, sí, era otro con otras cantidades, pero al final yo me baso en que no apostaban por mí para el primer equipo.

– Vamos, que se va porque no se sentía valorado.

– Eso es.

– Y ha demostrado que es un lateral con nivel para Primera.

– A lo bajini.

No tirar la toalla

– Se dice que fuera de Lezama hace mucho frío, pero le ha ido de maravilla.

– Yo es que ese tópico no lo he vivido, pero también igual por cómo soy yo. Al final los jugadores pasamos por circunstancias y por vivencias. Los pasos que he dado en mi carrera no han sido fáciles, pero mi mentalidad es la de seguir día a día aunque pasas por momentos malos y jodidos. Pero lo importante es no tirar la toalla, seguir aunque creas que no está llegando tu recompensa. No tirar la toalla, seguir confiando en ti, 'a lo bajini', creer que algún día llegará. Al final eso es lo que me ha hecho estar donde estoy.

– ¿Se ve con nivel para ser lateral derecho titular en el Athletic?

– Sí, por supuesto.

– ¿Se acordó de Alkorta (director deportivo cuando no renovó) al subir a Primera?

– No. Lo de Alkorta es más cosa vuestra. Con Rafa para bien o para mal no tuve ningún trato. Igual es porque pintaba poco.

– ¿Le queda esa rabia de pintar poco?

– Es el sinónimo de no sentirse valorado.

– ¿Cómo se explica que este Elche sea el equipo revelación?

– Nos encontramos muy cómodos con la con la idea de del equipo técnico. Creo que la clave del éxito es la familia que formamos desde el año pasado entre el club, afición, staff técnico y jugadores. Se lo hemos ido inculcando muy bien a los nuevos y yo creo que se mantiene a día de hoy.

– ¿Es Elche su lugar en el mundo?

– Me encuentro muy cómodo, estoy muy feliz aquí.

