Al-Nassr no lleva a Laporte a la Supercopa a Hong Kong, lo que le acerca más al Athletic

Aymeric Laporte (Agen, Francia, 31 años) ha quedado de nuevo fuera de una convocatoria del Al-Nassr. El central no ha sido incluido en la ... lista de jugadores que ha viajado a Hong Kong para jugar la Supercopa saudí, un torneo que, como el español, se disputa con cuatro equipos y en el que los de Riad juegan el martes ante el Al-Ittihad.

No es novedad que Laporte, que desea regresar al Athletic, sea apartado por el Al-Nassr. Quedó fuera de la pretemporada en Austria, fue llamado para la realizada en el sur de Portugal, pero no disputó ningún minuto en los dos amistosos.

Laporte regresó a Riad con la expedición de su equipo tras ver desde la grada la derrota ante el Almería por 3-2. No llevarle a Hong Kong confirma que las negociaciones para su salida avanzan y que su futuro está lejos de Arabia. Los saudíes ya tienen sustituto, el ondarrutarra Iñigo Martínez, quien ha firmado por un año y otro opcional a cambio de cerca de 20 millones por curso.

El Athletic confiaba en tenerlo de vuelta para el inicio de Liga, pero asume que no será así y asume que se llevará a cabo antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre a las 23.59 horas. Al francés le queda un año de contrato en el Al-Nassr a cambio de 25 millones de euros netos. El club desea que el central salga y el jugador quiere regresar al Athletic, el destino que ha elegido para retornar al fútbol europeo.

Las partes buscan un acuerdo. La operación lleva dos meses y medio en marcha. Este periódico reveló el pasado 3 de junio que la dirección deportiva del Athletic le eligió como el central a fichar y al poco se comunicó al jugador que se deseaba su regreso.

Laporte recibió encantado el planteamiento rojiblanco. Muy agradecido al Athletic, desea regresar. Por eso ha desestimado los acercamientos del Aston Villa, Nápoles, Mónaco y Olympique Marsella.

Al club saudí le corre prisa la operación. Las normas de su Liga permiten tener ocho extranjeros mayores de 20 años y dos menores de esa edad. En estos momentos en la primera categoría hay nueve jugadores. Además de Laporte, están Iñigo Martínez, Cristiano Ronaldo, Simakan, Brozovic, Bento, Otavio, Mane, Joao Félix y Coman, recién fichado del Bayern Múnich. Por tanto, sobran dos. Los medios saudíes indican que Otavio también se ha quedado en Arabia y que, por tanto, será el otro que saldrá.

Laporte cuenta con otra baza en la negociación. Por sus palabras y hechos, el Al-Nassr le ha dejado claro que no cuenta con él. Le apartó de la pretemporada de Austria, aunque rectificó para evitar problemas legales y le hizo ir a la de Portugal. Además, no ha jugado ningún amistoso y su nuevo entrenador, el portugués Jorge Jesus, ha dicho en dos ocasiones en público que desea su salida. «Necesitamos un central. Laporte saldrá y llegará un sustituto», ha indicado. El relevo -Iñigo Martínez- ya ha llegado. Sólo falta que salga Laporte antes del cierre del mercado.