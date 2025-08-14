El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Laporte celebra un gol con el Al-Nassr. Reuters

Al-Nassr no lleva a Laporte a la Supercopa a Hong Kong, lo que le acerca más al Athletic

La operación retorno no se cerrará antes del inicio de Liga y el club rojiblanco asume que se acercará a la fecha del cierre del mercado

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:54

Aymeric Laporte (Agen, Francia, 31 años) ha quedado de nuevo fuera de una convocatoria del Al-Nassr. El central no ha sido incluido en la ... lista de jugadores que ha viajado a Hong Kong para jugar la Supercopa saudí, un torneo que, como el español, se disputa con cuatro equipos y en el que los de Riad juegan el martes ante el Al-Ittihad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga la muerte del niño baracaldés de 11 años en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3 El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda
  4. 4

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  5. 5 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  6. 6 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  7. 7 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  8. 8

    El feliz debut de Muniain como entrenador
  9. 9

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  10. 10 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Al-Nassr no lleva a Laporte a la Supercopa a Hong Kong, lo que le acerca más al Athletic

Al-Nassr no lleva a Laporte a la Supercopa a Hong Kong, lo que le acerca más al Athletic