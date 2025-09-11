El Al-Nassr inscribe a Laporte en la Champions asiática, pero sólo quiere jugar en el Athletic

El Al-Nassr ha inscrito a Aymeric Laporte en la Champions asiática (Liga Élite Asiática, según su nueva denominación), pero no en la Liga ni ... en la Copa de Arabia Saudí, según ha podido saber EL CORREO. Todo ello mientras las tres partes implicadas -el club de Riad, el central y el Athletic- esperan que el jefe de la Cámara de Disputas de la organización, el abogado neerlandés Fracs de Weger, sentencie en los próximos días sobre el recurso presentado por el Athletic contra la negativa de la FIFA a inscribir al jugador porque la entidad asiática facilitó fuera de plazo (las 23.59.59 horas del lunes 1 de septiembre) la documentación de la operación.

A estas horas sigue en vigor el contrato del central con el Al-Nassr. Como los saudíes no metieron en hora su documentación para llevar a cabo la operación, ninguno de los acuerdos anteriores es válido.

El contrato de un jugador se extingue cuando se ejecuta el transfer y sus derechos pasan a otro club. Como eso no ha sucedido, el central tiene un año más firmado con los saudíes a cambio de 25 millones. El acuerdo por el cual el Athletic pagaba diez millones por el traspaso también ha quedado sin efecto.

Fuentes del fútbol saudíes explican la decisión porque en los torneos nacionales hay mayores limitaciones que en la Champions asiática con el límite de extranjeros. En las locales sólo pueden jugar ocho extranjeros. El Al-Nassr tiene a nueve tras vender a Otavio al Al-Qadsiah del mismo país. Además de Laporte, están Iñigo Martínez, Cristiano Ronaldo, Simakan, Brozovic, Bento, Otavio, Mane, Joao Félix y Coman. Por tanto, sobra uno y el que ha sido descartado es Laporte. Sin embargo, en la Champions cada federación tiene libertad para contar con el número de extranjeros que desee.

El central, como indicó este periódico, sigue en Bilbao a la espera de la resolución del caso. Si el jefe de la Cámara de Disputas de la FIFA falla en contra de los intereses del Athletic, habrá un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) del Comité Olímpico Internacional. Otra opción que se valora es ir a la jurisdicción laboral.

Esta sentencia del TAS tardaría un tiempo. Eso dejará a Laporte en manos del Al-Nassr y de su contrato en vigor con ellos. Por tanto, tendrá que regresar a Arabia. Lo que se descarta es que acabe en uno de los mercados aún abiertos, el turco o el griego, que bajan la persiana a la medianoche del viernes.

Medios saudíes han dejado caer que el Al-Nassr vería con buenos ojos que el jugador acabara en el Besiktas o Galatasaray de Estambul. Sin embargo, Laporte no quiere saber nada de ello. Su única apuesta es volver al Athletic, con el que ya tiene cerrado un acuerdo por tres temporadas a cambio de algo más de cuatro millones netos por curso.

El central ya dijo no a las ofertas que le llegaron en los mercados de invierno (Aston Villa) y en este de verano (Nápoles, Como, Bayer Leverkusen y Olympique Marsella). A todos dijo porque su única apuesta es volver al Athletic. Y en eso sigue.