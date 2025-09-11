El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La decimoctava etapa de la Vuelta a España, en directo
Aymeric Laporte en un partido con el Al-Nassr. Reuters

El Al-Nassr inscribe a Laporte en la Champions asiática, pero sólo quiere jugar en el Athletic

El central, que no ha sido registrado en la Liga y Copa saudíes, desestima ir a Turquía y confía en una inminente resolución del caso

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:06

El Al-Nassr ha inscrito a Aymeric Laporte en la Champions asiática (Liga Élite Asiática, según su nueva denominación), pero no en la Liga ni ... en la Copa de Arabia Saudí, según ha podido saber EL CORREO. Todo ello mientras las tres partes implicadas -el club de Riad, el central y el Athletic- esperan que el jefe de la Cámara de Disputas de la organización, el abogado neerlandés Fracs de Weger, sentencie en los próximos días sobre el recurso presentado por el Athletic contra la negativa de la FIFA a inscribir al jugador porque la entidad asiática facilitó fuera de plazo (las 23.59.59 horas del lunes 1 de septiembre) la documentación de la operación.

