El alivio no despeja los interrogantes

El Athletic ha llegado al último parón de Liga aliviado por la victoria ante el Oviedo -«nos hemos quitado un peso de encima», reconoció Valverde-, pero sin despejar ninguno de los interrogantes que le sobrevuelan desde hace dos meses. A día de hoy, las expectativas sobre el futuro inmediato del equipo se reparten en función del estado de ánimo de cada aficionado. Los más optimistas se fijan en la clasificación y recuerdan a quien quiera oírles que con sus 17 puntos, sólo dos menos de los que llevaba la pasada temporada en la jornada 12, los rojiblancos son séptimos a solo tres puntos del quinto. No hay nada perdido, ni siquiera la Champions si se gana en Praga, aseguran convencidos. Los más pesimistas, por el contrario, andan por ahí lanzando patadas a las hojas de los árboles por las aceras. No ven ninguna posibilidad real de regeneración, dan la Champions por enterrada y se conforman con no pasar apuros en la Liga.

Entre estas dos posturas extremas hay otra intermedia que, a estas alturas, todavía es la mayoritaria. La forman los aficionados que se encogen de hombros sin saber bien a qué atenerse. Son los que athleticzales que sospechan, con una resignada decepción, que ésta tiene muchos visos de ser una temporada de transición después de dos cursos exitosos y de enorme desgaste físico y mental. Aún así, y pese a las sensaciones tan indigestas que les produce el juego de su equipo, no descartan que pueda elevar su rendimiento, volver a clasificarse para Europa y competir en la Copa. La Champions, eso sí, la dan ya por amortizada. El tiempo dirá quiénes aciertan en sus diagnósticos.

Lo que sí se puede confirmar es que en todos ellos anida una preocupación común por lo que le espera al equipo después del parón: Barcelona, Slavia de Praga, Levante, Real Madrid, Atlético y PSG en apenas veinte días de vértigo. Las tres primeras citas son fuera y las tres últimas en casa en la que puede considerarse la sucesión de ochomiles más dura que se le ha presentado nunca al Athletic en San Mamés. Está claro que vienen curvas y que este calendario sitúa a los rojiblancos en una disyuntiva brutal: o mejoran mucho su juego o pueden pasarlo fatal. Dicho de otro modo: lo que vienen haciendo hasta ahora tanto en casa como fuera es absolutamente insuficiente de cara a esos partidos tan exigentes.

¿Brotes verdes?

De ahí, por supuesto, la incertidumbre que se observa en la familia rojiblanca. Porque lo cierto es que, en este momento, no se aprecian brotes verdes como para confiar en una rápida reacción que dispare la calidad del fútbol del Athletic. Más bien al contrario. Es cierto que la victoria ante el Oviedo, tan importante y tranquilizadora, dejó algunas buenas noticias. Los rojiblancos crearon un número aceptable de ocasiones. A Ruiz de Galarreta se le vio a gusto con el timón por primera vez en toda la temporada. Selton dejó detalles ilusionantes y Nico Williams firmó un golazo fantástico. Ahora bien, la flojera del colista fue tan evidente, sobre todo en la segunda parte, que impide sacar conclusiones. Y menos pensando en la catadura de los rivales que vienen tras el parón.

En realidad, pensando en esto se hace inevitable recordar que el domingo el equipo de Valverde siguió mostrando debilidades en defensa las pocas veces que le apretó el Oviedo. Hasta Unai Simón parece a veces que anda por ahí con un cazamariposas. Y que también las demostró en ataque desperdiciando media docena de oportunidades claras. Con un buen Athletic enfrente a los asturianos les hubiera caído la del pulpo y, sin embargo, se fueron con una derrota por la mínima y lamentando la decisión del VAR anulándoles un gol con un fuera de juego microscópico, de esos que no acaba de entender ningún buen aficionado.

La incertidumbre sobre el futuro inmediato de la que hablamos tiene toda su lógica. Sucede que ese progreso en el juego que tanto se necesita depende en gran medida de la mejoría individual de varios futbolistas. Y nadie sabe a ciencia cierta si ésta se va a producir o no. Otra cosa es que haya muchos esperanzados y que a algunos su voluntarismo gimnástico les lleve a ver siempre luces muy potentes al final de todos los túneles. Pero una lectura racional lo que te deja son dudas, una cierta inquietud. Pensemos, por ejemplo, en Nico Williams, un futbolista decisivo. Por lo que se dijo el domingo al término del partido todo indica que se va a pasar la temporada arrastrando su pubalgia como una bola de preso, es decir, perdiéndose algunos partidos y, por supuesto -y esto no lo reconocieron ni Valverde ni el propio jugador- sin poder encontrar un estado óptimo de forma. En fin, que por lo visto estamos condenados a ver un Nico disminuido.

Si a esto se añade el Expediente X de Oihan Sancet con sus lesiones recurrentes, la falta de puntería de Berenguer, la baja de Iñaki Williams, la ausencia de un delantero centro de garantías y la sobreexplotación de Berchiche y Jauregizar, lo cierto es que no hay muchas razones para confiar en que, en apenas dos semanas, el actual decorado cambie todo lo que debe de cambiar para que el Athletic resurja. Pero, bueno, cosas más raras se han visto en el fútbol.