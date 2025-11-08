Álex Berenguer, en busca de sus estadísticas

El partido de St. James Park dejó pocas noticias positivas para el Athletic. Más allá del debut de dos promesas como Hierro y Selton, que ... buscaron su protagonismo en el tramo final del encuentro, el resto del choque ante el Newcastle resutó bastante descorazonador para los aficionados rojiblancos, que buscaban alguna señal de optimismo de parte del grupo de Ernesto Valverde. Aunque siempre hay quien se resiste a ser engullido por la dinámica negativa en la que está instalado el Athletic los dos últimos meses. Es el caso de un Álex Berenguer infatigable, recurso para todo por parte de su entrenador y al que, al igual que al equipo, su esfuerzo y su empeño no se están traduciendo esta temporada en números. Resulta llamativo que tras 11 jornadas de Liga y 4 de Champions el extremo navarro todavía no haya celebrado un gol y que solo haya ofrecido una asistencia siendo uno de los futbolistas más verticales y que más empeño pone en los centros laterales en busca de compañeros, como sucedió en el campo inglés.

Sin ser un gran goleador, Berenguer siempre ha aportado cifras a tener en cuenta en el balance general del Athletic. La pasada campaña sumó seis tantos y siete asistencias, siendo el segundo jugador más acertado en esta faceta tras las ocho que se anotó Iñaki Williams. Por eso llama la atención su sequía en estos primeros meses, sobre todo teniendo en cuenta que Ernesto Valverde vuelve a considerar a Berenguer un activo fundamental en su plantilla. Ya sucedió el pasado año. Pese a la feroz competencia en el ataque, el ex del Torino destacó sobremanera, al punto de ser el futbolista que más partidos disputó en la Liga (36). Se fue a los 53 entre todas las competiciones y eso le llevó a ser el tercero con más minutos del grupo (3.344), solo superado por Iñaki Williams y Vivián.

El fichaje de Álvaro Djaló por 15 millones de euros parecía amenazar directamente a Berenguer, teniendo en cuenta los futbolistas que integraban la zona de ataque del Athletic, y lo que sucedió fue que el navarro ganó por aplastamiento el duelo y el exfutbolista del Sporting de Braga tuvo que salir el pasado verano en dirección al Al Gharafa catarí.

Diferentes posiciones

Tampoco la llegada de Robert Navarro le ha afectado, porque se ha visto que pueden ser perfectamente complementarios. De hecho, en este inicio de curso, Berenguer ha dado una vuelta más de tuerca a esa presencia continuada en el equipo y, a pesar de ser el sexto en el reparto de minutos, ya es el delantero con más tiempo acumulado en los primeros 15 encuentros de la temporada, aprovechando la lesión de un Iñaki Williams que siempre era el rojiblanco que lo jugaba todo. Y eso que él también se ha perdido cuatro encuentros por culpa de «una artritis traumática en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie derecho» que le impidió contar en un tramo del pasado mes de octubre.

Para Valverde, Berenguer tiene algo que le hace valiosísimo en su esquema y es que puede colocarle en todas las posiciones del frente de ataque, lo que supuso un salto muy importante en sus cifras de participación en el equipo cuando a priori más complicado parecía. Ya lo explicó cuando el jugador renovó tras una larga negociación por tres temporadas. «Puede moverse en varias posiciones y al mismo tiempo es un revulsivo. Siempre intentas mejorar el equipo, meter frescura y siempre va a generar algo. Bien por jugadas individuales, por tiros o por estrategia. Nos da muchas posibilidades para jugar en cuatro posiciones. Encima haciéndolo bien y rindiendo bien», declaró Valverde.

De hecho, la pasada temporada ya le probó como mediapunta en las ausencias por lesión de Sancet y este curso le ha dejado caer al costado derecho, aunque es la posición donde más sufre y más le cuesta aportar al ex de Osasuna y Torino. Su punto fuerte es el extremo izquierdo y hacia allí se fue en St. James Park, teniendo en cuenta que el Athletic no pudo contar con un Nico lastrado por esos problemas de pubalgia que arrastra y que le impiden rendir en plenitud.

Así las cosas, todo apunta a que Valverde le mantendrá en el once frente al Oviedo, un partido que ha cobrado una enorme importancia. Ganar y romper la dinámica negativa antes del parón por los compromisos de las selecciones es el reto y en esa faceta Berenguer será protagonista si Nico y Sancet siguen con sus problemas físicos. Sólo falta saber cuál será esta vez su demarcación y si es capaz por fin de romper esa sequía de cara a puerta que está afectando como un mal general al equipo rojiblanco.