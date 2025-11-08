El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Berenguer pelea por un balón en St James Park. EFE

Álex Berenguer, en busca de sus estadísticas

A pesar de ser el delantero más vertical y más utilizado por Valverde, todavía no ha marcado y sólo ha dado un pase de gol

Igor Barcia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:10

Comenta

El partido de St. James Park dejó pocas noticias positivas para el Athletic. Más allá del debut de dos promesas como Hierro y Selton, que ... buscaron su protagonismo en el tramo final del encuentro, el resto del choque ante el Newcastle resutó bastante descorazonador para los aficionados rojiblancos, que buscaban alguna señal de optimismo de parte del grupo de Ernesto Valverde. Aunque siempre hay quien se resiste a ser engullido por la dinámica negativa en la que está instalado el Athletic los dos últimos meses. Es el caso de un Álex Berenguer infatigable, recurso para todo por parte de su entrenador y al que, al igual que al equipo, su esfuerzo y su empeño no se están traduciendo esta temporada en números. Resulta llamativo que tras 11 jornadas de Liga y 4 de Champions el extremo navarro todavía no haya celebrado un gol y que solo haya ofrecido una asistencia siendo uno de los futbolistas más verticales y que más empeño pone en los centros laterales en busca de compañeros, como sucedió en el campo inglés.

