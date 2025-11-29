El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde observa el partido durante el encuentro. EFE

La alegría de Valverde: «Este triunfo nos da mucho en lo anímico»

El entrenador del Athletic destaca que el 0-2 de Nico «nos ha tranquilizado»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:40

Comenta

El Athletic vuelve del campo del Levante con su segunda victoria lejos de casa. Un triunfo que refuerza tanto su posición en la zona media- ... alta de la clasificación como, sobre todo, el ánimo del vestuario y de sus hinchas. Ernesto Valverde analizó el triunfo con satisfacción y subrayó que el equipo logró por fin convertir su dominio en goles, algo que había faltado en duelos anteriores.

