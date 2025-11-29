La alegría de Valverde: «Este triunfo nos da mucho en lo anímico»

El Athletic vuelve del campo del Levante con su segunda victoria lejos de casa. Un triunfo que refuerza tanto su posición en la zona media- ... alta de la clasificación como, sobre todo, el ánimo del vestuario y de sus hinchas. Ernesto Valverde analizó el triunfo con satisfacción y subrayó que el equipo logró por fin convertir su dominio en goles, algo que había faltado en duelos anteriores.

«Otras veces hemos podido dominar el juego, pero en este partido hemos tenido más opciones de marcar», explicó. «Este partido era importantísimo en muchos sentidos, en lo anímico y para reafirmarnos después de no ganar», proclamó encantado.

El técnico destacó que, aunque el equipo mandó con claridad, «tienes que traducir el dominio, el resultado y las situaciones». «Ya pensábamos que en el segundo tiempo podía variar el panorama. Hemos podido aguantar bien y atacar con opciones. Se veía que les podíamos hacer daño», dijo sobre la reanudación, un periodo en el que el Levante tuvo claras ocasiones.

El segundo gol de un Nico Williams muy inspirado resultó determinante. «Nuestra primera llegada ha sido gol, luego hemos tenido varias ocasiones y teníamos la necesidad de hacer el segundo porque el dominio tienes que transformarlo en el resultado. El gol de Nico nos ha tranquilizado, pero si te meten en el minuto 80 se puede complicar. Nos hemos fajado bien en los balones largos que nos mandaban».