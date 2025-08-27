La alegría de Areso: «En San Mamés he sufrido como un perro de visitante y de local nos llevan en volandas»

Jesús Areso (Cascante, Navarra, en julio cumplió 26 años) va de menos a más en el Athletic. Su debut ante el Sevilla no fue brillante, ... pero elevó el tono en su segunda presencia en San Mamés frente al Rayo Vallecano.

Tal y como reveló este periódico, la dirección deportiva decidió que era el relevo de Óscar de Marcos en cuanto conoció que, esta vez sí, no había marcha atrás y el de Laguardia se retiraba. Había otras opciones como Gorosabel, el multifuncional Lekue o Hugo Rincón. El club rojiblanco entendió que lo mejor era quedarse con los dos primeros y ceder al tercero de ellos al Girona, donde se estrenó como titular en el 5-0 recibido ante el Villarreal.

La primera oferta del Athletic fue de cinco millones. Braulio Vázquez, el director deportivo, dijo a su presidente, Luis Sabalza, que iba a sacar los 12 de cláusula. Así fue.

El Athletic entendió que Areso era una inversión de futuro con rendimiento inmediato. Ernesto Valverde lo tiene claro. Es su indiscutible lateral derecho. Ha sido titular en los dos partidos y sólo ha cedido los últimos siete minutos ante el Sevilla. Ese es todo el tiempo que ha jugado Gorosabel. Lekue ni siquiera se ha estrenado.

Los 173 minutos le convierten en sexto jugador con mayor participación en el arranque de Liga del Athletic. Sólo le superan con la totalidad de los partidos el portero Unai Simón, los defensas Berchiche, Vivián y Paredes y el centrocampista Jauregizar.

Areso está encantado de sus semanas de regreso en el Athletic, club que abandonó en 2021 con destino a Osasuna, que lo fichó libre tras concluir contrato. «Los compañeros me han recibido muy bien y eso ha hecho que la adaptación sea más rápida. Estoy muy contento aquí», se alegró tras concluir el duelo frente al Rayo.

El lateral está entusiasmado con el ambiente que se vive en el estadio rojiblanco. «Me ha tocado venir como visitante bastantes veces a San Mamés y he sufrido como un perro y ahora como local la afición nos lleva en volandas. Se nos ponen los pelos de punta y nos ayudan a conseguir los puntos, que también son suyos», resaltó.

Uno de los primeros debates de la temporada rojiblanca se refiere a cómo compaginar Iñaki Williams y él. El atacante va hacia dentro para abrirle paso, lo que da la impresión de que merma su juego.

Areso advierte que su entrenador «me pide que saque a relucir mis cualidades» en referencia a que suba una y otra vez al ataque. Y destaca que no tiene problemas con su compañero de banda. «Con Iñaki me compagino bastante bien y será mejor en el futuro», dijo tras ganar al Rayo. Fue un triunfo que le dejó satisfecho por un doble motivo. «Para los defensas es muy importante dejar la portería a cero».