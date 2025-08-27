El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Areso supera a Álvaro Garcia en San Mamés. EP

La alegría de Areso: «En San Mamés he sufrido como un perro de visitante y de local nos llevan en volandas»

El exosasunista es el indiscutible lateral derecho de Ernesto Valverde, que le ha dado 173 de los 180 minutos de Liga

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:35

Jesús Areso (Cascante, Navarra, en julio cumplió 26 años) va de menos a más en el Athletic. Su debut ante el Sevilla no fue brillante, ... pero elevó el tono en su segunda presencia en San Mamés frente al Rayo Vallecano.

