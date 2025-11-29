El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Izei Hernández en un partido la pasada campaña con el Santutxu. JB Monterrey

El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic

Izei Hernández, de 18 años, jugaba en el Santutxu hace unos meses y ahora tiene la posibilidad de debutar en Primera con los vitorianos

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:14

El Alavés ha incluido en su lista para visitar este sábado al Barcelona a una de las perlas de su filial: Izei Hernández, extremo bilbaíno que en febrero cumplió 18 años y al que el club vitoriano fichó el pasado año tras imponerse al interés del Athletic y de la Real Sociedad.

La decisión de Eduardo Coudet de llevar a a Barcelona al juvenil confirma que el técnico argentino ve en él un futbolista con recorrido inmediato y abre incluso la puerta a un posible debut en el Camp Nou o, si no, en el partido de Copa del próximo martes en Portugalete.

Hernández, que tiene contrato hasta 2027, es una de las grandes apuestas de futuro del Alavés. Pese a ser juvenil, juega en el filial. En su primera temporada ha disputado diez partidos en Segunda RFEF, en los que ha dejado una asistencia y actuaciones que han reforzado la percepción en Ibaia de que su progresión es acelerada. Lo lógico es que el club valore una ampliación de su contrato.

El joven atacante creció en el Santutxu, donde fue dirigido por Ibai Gómez, exjugador del Athletic y del propio Alavés. La relación va más allá: el padre de Ibai, 'Mitxelo', también ejerció como entrenador del padre de Izei. Amabas familias quedan así unidas por esa singular cadena generacional.

En abril de 2024, EL CORREO informó de que el jugador se iba al Alavés pese a que tanto el Athletic como la Real le seguían muy. El jugador llegó incluso a entrenar varias veces en Lezama, y durante unos días se dio por hecho su fichaje por el Athletic tras publicarlo 'La cantera de Lezama'. Sin embargo, el Alavés se había movido con rapidez y cerró el acuerdo.

