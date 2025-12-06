Alarma en Athletic: Laporte cae lesionado y podría no volver a jugar hasta 2026

La noche se torció para el Athletic en el minuto 31. Aymeric Laporte, uno de los pilares defensivos del equipo y uno de los jugadores ... de mejor rendimiento en los últimos partidos, se lesionó de manera preocupante tras una carrera hacia la línea de fondo en un duelo con Nahuel Molina.

El central se echó al césped fuera del campo y, de inmediato, se llevó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo. No hizo falta más: pidió el cambio al instante con su otro brazo. Vivián salió como un resorte del banquillo y ocupó a los pocos minutos su lugar. Laporte se fue cojeando por la banda entre los aplausos de los aficionados.

A falta de las pruebas médicas, todo apunta a una posible lesión muscular en la zona isquiosural, una dolencia que podría apartarlo de la competición durante varias semanas y que deja en el aire su presencia en lo que queda de año. Antes de cerrar 2025 quedan por delante duelos de enorme exigencia: PSG, Celta, la primera ronda de Copa y Espanyol. Para el choque de Champions en París, Laporte es baja segura.

La preocupación en el Athletic es enorme. La zaga queda en una situación crítica: Paredes está sancionado para el partido ante el PSG; Yeray cumple suspensión por dopaje hasta abril; y Egiluz no jugará en toda la temporada debido a una grave lesión. Con Laporte fuera, el equipo sólo dispone de dos centrales del primer equipo, lo que obligará a Ernesto Valverde a improvisar el miércoles en Champions.

La opción más probable es que Dani Vivian forme pareja con un futbolista reconvertido, como Yuri Berchiche, o con algún central del filial. La lesión de Laporte, más allá de lo que significa su baja, abre un grave problema en una defensa ya de por sí limitada en efectivos.