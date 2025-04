Agotados los vuelos directos regulares entre Bilbao y Manchester con motivo de las semifinales del Athletic

Josu García Sábado, 19 de abril 2025, 18:35 | Actualizado 18:40h. Comenta Compartir

No hay billetes. La aerolínea Easyjet ya no tiene a la venta en su web ningún asiento para volar entre Bilbao y Manchester para los ... días más cercanos y posteriores a la eliminatoria europea entre el Athletic y el equipo de los diablos rojos. En concreto no quedan plazas disponibles para dar el salto a la urbe británica desde Loiu el día 7 de mayo (el partido de vuelta será el 8) ni tampoco se pueden adquirir butacas para aterrizar en 'La Paloma' los días 30 de abril (el partido de ida en San Mamés es el 1 de mayo y se supone que habrá también gran afluencia de seguidores ingleses) ni el 9 y 11 de mayo, coincidiendo con el regreso de la expedición rojiblanca. También se han agotado los billetes para volar a Manchester desde Santander con Ryanair para el 8 de mayo (el mismo día del choque en Old Trafford).

Noticias relacionadas La lluvia de millones que deja Europa al Athletic Las tres opciones y un 99% de posibilidades que tiene el Athletic para entrar en la Champions Easyjet es la única aerolínea que ofrece habitualmente vuelos regulares directos entre Loiu y Manchester. Durante la campaña de verano (entre marzo y octubre) vuela cinco días a la semana para unir ambas ciudades. La avalancha de peticiones en esta ruta disparó primero los precios (los últimos billetes se han vendido a alrededor de 600 euros) y, después, ha terminado por agotar todos los asientos (190 butacas) del Airbus 320 que suele fletar. Dicho esto, los aficionados van a tener más opciones y alternativas a su alcance. Como ya sucedió en las eliminatorias de Roma y Glasgow, tanto Volotea como Vueling reforzaron sus vuelos o directamente montaron operativas especiales para atender la fuerte demanda que hubo. Es posible que alguna de estas dos empresas (incluso podrían hacerlo las dos) saque a la venta plazas en vuelos extraordinarios. También la propia Easyjet podría optar por poner aviones más grandes o por añadir más enlaces. A la espera de los chárter Además, las agencias de viaje están trabajando ya en fletar operaciones chárter a la carta, con posibilidad de alojamiento y transfer entre el aeropuerto y el hotel. La oferta se irá conociendo en los próximos días. Por último, los athleticzales también pueden explorar otras opciones menos cómodas, como vuelos con escala en los principales hubs o nudos de conexiones europeos. Se calcula que el Athletic podrá manejar unas 4.000 entradas para que sus aficionados asistan al choque en Old Trafford contra el Manchester.

