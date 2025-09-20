Agirrezabala contra el Athletic: pidió irse, la llamada clave de Corberán y sin 'cláusula del miedo'

A Julen Agirrezabala (Rentería, 24 años) le reconcomía por dentro el papel que desempeñaba en el Athletic, club al que llegó como juvenil en 2018 ... desde el Antiguoko y con el que ha jugado 65 partidos (29 en la anterior temporada).

El guipuzcoano estaba asentado como un excelente segundo portero, pero le movía una ambición. Quería más que la Copa y las competiciones europeas que le daba Ernesto Valverde. Y con Unai Simón por delante no le podía ofrecer más. Incluso cabía la posibilidad de que este curso le dejara sin Champions.

Agirrezabala tenía claro que debía irse y así lo pidió. «Estoy muy agradecido al Athletic porque es el club que me ha hecho ser futbolista. Pero al final la situación era la que era. Ha habido años en los que he podido disputar más minutos, menos... Era el momento de aprovechar la oportunidad de salir», indicó en su presentación.

Mikel González, el director deportivo, admitió el jueves que demandó salir. «Nos lo pidió y encontramos la mejor solución para todas las partes».

Carlos Corberán, el entrenador del Valencia, le llamó para convencerle de que con él jugaría. Lo logró. «Las conversaciones previas a los fichajes que hago permiten que el jugador me conozca, conocerle más en detalle y, sobre todo, explicarle y que tenga conciencia de lo que va a encontrarse cuando venga a trabajar con nosotros», explica el entrenador. Le quería sí o sí pese a que es un portero que no está maduro del todo. De hecho, descartó la opción del exmallorquinista Dominik Greif, finalmente traspasado al Olympique de Lyon por 1,25 millones.

Opción de compra millonaria

El objetivo del Athletic era encontrar un equipo en el que fuera titular y pagara un traspaso al. El club de Mestalla daba lo primero, pero no garantizaba lo segundo por las enormes medidas de austeridad impuestas por el propietario. Peter Lim. La salida fue una cesión con una opción de compra no obligatoria al final de campaña por entre 10 y 11 millones de euros, según indicó este periódico.

Desde que hace cinco años el dueño decretó la economía de guerra, la mayor inversión en el club han sido los 8,5 millones de André Silva (2021). Y este curso lo más caro que ha comprado ha sido Ugrinic, por quien pagó 4 millones el Young Boys suizo. Los periodistas valencianos no creen que Lim se transforme en un empresario rumboso que haga frente a la cláusula de Agirrezabala. Si no es así, el Athletic lograra que se ponga en el escaparate y se revalorice de cara a un traspaso a otro club.

La portería del Valencia ha cambiado de arriba a abajo esta campaña. Mamardashvili se quedó la pasada cedido por el Liverpool, pero en verano puso rumbo a Anfield.

Dimitrievski llegó en 2024 a coste cero desde el Rayo convencido de que jugaría, pero se vio en el banquillo. Al final de campaña se deterioraron sus relaciones con Corberán. El macedonio tuvo conocimiento de una conversación entre el entrenador de porteros y el técnico en el que el primero le recomendaba que los últimos partidos de la pasada Liga debía jugarlos él. Sin embargo, la respuesta de Corberán fue negativa y dejó a Dimitrievski en el banquillo. Ha pedido irse, pero se ha visto obligado a quedarse como suplente.

El de Rentería ha sido titular en los cuatro partidos, pero sólo en uno de ellos ha dejado la puerta a cero. Además, en el último en Barcelona recibió seis goles. «Aquí se dan muchos palos enseguida y a Julen le están cayendo esta semana, aunque no se puede decir que tuviera culpa de la goleada. Bajamos y subimos enseguida», explica a este periódico Fede Sagreras, presidente de las peñas del club.

Corberán, a la defensiva

Pocas, pero hay voces que piden un cambio en la portería. Andrés Palop, exportero del club entre 1999 y 2005, ha pedido esta misma semana que se mantenga a Agirrezabala. «Soy partidario de la confianza. Hay un periodo de adaptación al nuevo club, a una nueva forma de jugar, a nuevos compañeros. Julen demostró en el Athletic, cuando le dieron la Europa League, que es un portero de garantías. Jugar contra su exequipo será un paso adelante para demostrar que es un portero que tiene presente y futuro».

Corberán estaba ayer a la defensiva en la Ciudad Deportiva de Paterna. El 6-0 le ha hecho vivir una mala semana. El ruido ha sido de tal calibre que hasta se le ha reprochado dar fiesta al día siguiente de la goleada. «Es que sí no lo hago así, habríamos entrenado catorce días seguidos», se vio obligado a justificarse.

Agirrezabala puede medirse al Athletic porque en el contrato de cesión no se incluyó la 'cláusula del miedo' que obligara al Valencia a pagar una indemnización por alinearle. «Le deseamos lo mejor. Es un partido especialmente motivante para él. Será raro tenerle enfrente», dijo ayer Valverde.

Pese al desastre de Barcelona, Corberán no titubea. Mantiene con firmeza su apuesta por él. «Es un portero joven. Ha demostrado personalidad para levantarse en los momentos complicados. Cuando se encajan seis goles, la responsabilidad no es sólo suya. Es de todos, como también lo es la de levantarnos», indicó.

El técnico valencianista vino a admitir que le mantendrá en el puesto cuando respondió seco a la pregunta de este periódico sobre qué supone para su portero medirse a su exequipo. «Julen estará centrado en dar su mejor rendimiento». Los periodistas que acuden a Paterna descartan que tire la toalla con el guipuzcoano.

El departamento de comunicación del Valencia también se ha sumado a la campaña de levantarle la moral. Ha entrevistado al último exrojiblanco que ha defendido esa portería, Iago Herrerín. «Va a ir de menos a más porque es un porterazo. Para mucho y es valiente por arriba. Va a dar muchos puntos al Valencia. Su decisión de ir allí es espectacular y el club no se va a arrepentir», lanzó el bilbaíno, convencido de que la apuesta del Valencia por él será un éxito.