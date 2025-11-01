La afición de la Real se vuelca en el derbi: recibimiento al equipo de 3.000 hinchas
Los jugadores blanquiazules se han bajado del autobús para agradecer el apoyo
Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:46
La afición de la Real Sociedad se vuelca con el derbi, el partido más importante del año para sus seguidores. La trascendencia que le dan ... ha quedado clara con el llamamiento a un recibimiento especial al equipo. La convocatoria ha sido un éxito. Tres mil hinchas han recibido a los suyos. Unos minutos antes el Athletic accedía a Anoeta por otra zona con apenas un par de decenas de seguidores al borde de la carretera.
𝐒𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐚𝐬.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 1, 2025
💙 ¡ASÍ SE EMPIEZA UN DERBI!#RealSociedadAthletic pic.twitter.com/mbvztxULHA
«En las buenas voy a estar, en las malas mucho más…». Ese ha sido el primer cántico que ha retumbado alrededor de las 16.45 horas en la zona sur de Anoeta. Había bengalas y bufandas al viento.
El recibimiento es un acontecimiento reservado en Anoeta para días especiales. El último fue ante el Real Madrid en las semifinales de Copa de la pasada campaña, con clasificación para la final de los blancos. Esta vez ha habido una novedad. Los jugadores han bajado del autocar y han recorrido los últimos cincuenta metros se han recorrido a pie entre cánticos de sus hinchas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión