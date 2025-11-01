La afición de la Real se vuelca en el derbi: recibimiento al equipo de 3.000 hinchas

La afición de la Real Sociedad se vuelca con el derbi, el partido más importante del año para sus seguidores. La trascendencia que le dan ... ha quedado clara con el llamamiento a un recibimiento especial al equipo. La convocatoria ha sido un éxito. Tres mil hinchas han recibido a los suyos. Unos minutos antes el Athletic accedía a Anoeta por otra zona con apenas un par de decenas de seguidores al borde de la carretera.

«En las buenas voy a estar, en las malas mucho más…». Ese ha sido el primer cántico que ha retumbado alrededor de las 16.45 horas en la zona sur de Anoeta. Había bengalas y bufandas al viento.

El recibimiento es un acontecimiento reservado en Anoeta para días especiales. El último fue ante el Real Madrid en las semifinales de Copa de la pasada campaña, con clasificación para la final de los blancos. Esta vez ha habido una novedad. Los jugadores han bajado del autocar y han recorrido los últimos cincuenta metros se han recorrido a pie entre cánticos de sus hinchas.