Cortada la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
Iñigo Royo

La afición de la Real se vuelca en el derbi: recibimiento al equipo de 3.000 hinchas

Los jugadores blanquiazules se han bajado del autobús para agradecer el apoyo

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:46

Comenta

La afición de la Real Sociedad se vuelca con el derbi, el partido más importante del año para sus seguidores. La trascendencia que le dan ... ha quedado clara con el llamamiento a un recibimiento especial al equipo. La convocatoria ha sido un éxito. Tres mil hinchas han recibido a los suyos. Unos minutos antes el Athletic accedía a Anoeta por otra zona con apenas un par de decenas de seguidores al borde de la carretera.

