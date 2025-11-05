El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La afición del Athletic tarda en arrancar en Newcastle, pero cuando lo hace...

Los hinchas vizcaínos se divierten en Newcastle y dan un ejemplo de confraternización con los locales

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Newcastle

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:40

El motor rojiblanco tardó en arrancar en Newcastle, pero cuando lo hizo mostró, una vez más, todo su potencial. La afición del Athletic, los alrededor ... de 2.600 hinchas desplazados, se hizo una pizca la remolona este miércoles para dejarse la voz en el segundo desplazamiento de esta temporada en la Liga de Campeones, invirtió gran parte de la mañana en pasear por esta ciudad a la que se llega a pie a cualquier lugar, visitar algunos lugares como la Catedral y el castillo y hacer algunas compras. Sin embargo, a medida que se acercaba el mediodía, la hora del partido, con la cerveza como gasolina, comenzó a bullir la caldera en Bigg Market, el punto de encuentro designado por el club y las autoridades locales para que los bilbaínos pasaran el tiempo antes de enfrentarse a las 'urracas'. Todo en una enorme hermandad con la hinchada local, recuerdos de aquella confraternización de hace 31 años. De hecho, durante la kalejira al estadio, los aficionados bilbaínos cantaron en varias ocasiones «Newcastle, Newcastle», mientras los locales grababan el espectáculo de gritos y cánticos.

