La afición del Athletic, en Praga: de momento más turismo que fútbol y en busca de entradas

Falta poco para que el Reloj Astronómico alcance las cinco de la tarde en Praga. Es de noche, muy de noche. En ese momento, una ... veintena de hinchas rojiblancos, algunos con bufandas y gorros, todos abrigados hasta las cejas -hace un grado y nieva-, aguardan a que esta atracción turística construida en 1410 realice su tradicional ceremonia de las horas en punto; el desfile de los doce apóstoles. Se cumple el momento esperado y, al término de la 'sesión', se escucha un grito. «Aupa Athletic!». Es la muestra de que los seguidores rojiblancos ya están en la República Checa. Muchos, además, sin entrada, sin una localidad para acceder este miércoles al Eden Arena a un duelo, contra el Slavia, fundamental para el futuro Champions del Athletic.

«Nosotros hemos venido ocho y solo tenemos sitio para dos», cuentan Ander, Andoni y Markel de Ugao. «Nos han ofrecido, pero por 120 euros». «Yo tampoco tengo entradas -cuenta a su lado Jorge-, lo he intentado pero nada. Nosotros -son cuatro amigos- estamos aquí desde el sábado y hemos estado con mucha gente que no iba a entrar al campo». «Yo tampoco -dice Aitor Agirre- tuve suerte en el sorteo. Ahora estamos buscando un bar para verlo con más gente del Athletic».

Habrá lugares para ello. Por ejemplo, el restaurante U Rarasku ha recibido varias reservas de hinchas rojiblancos para seguir el duelo por televisión. Otros, en cambio, unos 1.000, accederán al estadio para tratar de empujar a un equipo que provoca emociones encontradas entre unos seguidores que invierten el tiempo en visitar lugares de esta ciudad de cuento. «De momento, estamos dando vueltas por la ciudad. Hemos estado todo el día con una guía. ¿El partido? Por lo menos que compitan y que muestren disciplina en el campo», esperan Rafa, Maite y Gotzone, que llevan en la capital de República Checa desde el domingo.

Ampliar

Ellos, por ahora, piensan más en conocer el lugar que en el balón. «Ahora tenemos un free tour, luego a la noche vamos a cenar en un barco por el río Moldava. Y nos hemos quedado con ganas de los mercados de Navidad porque todavía no han puesto los más importantes», lamenta este grupo que suele viajar para empujar a la tropa de Ernesto Valverde y que busca un lugar para refugiarse de la nieve que cae a media tarde. «Yo quiero un vino caliente», dice Rafa.

El caso es que la contundente derrota contra el Barcelona, los solitarios tres puntos que aparecen en el casillero de la clasificación para el Athletic hace que la afición piense más en disfrutar del desplazamiento que en el fútbol. Ocurre, sobre todo, en los hinchas de más edad.

Sin embargo, los más jóvenes siempre creen. «Nosotros estamos animados. Tengo mejores sensaciones que en Newcastle. Espero que esta vez sí», expone Ander, que junto a sus amigos de Ugao va a protagonizar uno de esos viajes locos de la hinchada rojiblanca. «Volvemos por Milán. Salimos de aquí a las nueve de la noche del miércoles, dormimos allí en el aeropuerto y luego llegamos a Bilbao». Todo sea por el Athletic, como esa gran cantidad de gente que se ha plantado a 1.800 kilómetros de casa sin una entrada.