Un grupo de aficionados del Athletic delante de Saint James Park Juanma Mallo

La afición del Athletic en Newcastle: «La convocatoria es un bajón, pero venimos con la ilusión de ver al equipo en la Champions»

La hinchada rojiblanca, alrededor de 2.000 personas, se deja sentir, poco a poco, en la ciudad inglesa; la tienda oficial del rival inglés es uno de los centros de peregrinación

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Newcastle

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:59

La afición del Athletic que esta en Newcastle muestra dos sentimientos. Por un lado, el orgullo que produce ver a un equipo como el bilbaíno ... competir en Europa, luchar en la Liga de Campeones, el torneo por equipos más brillante del Viejo Continente. Por el otro, sin embargo, surge una especie de desazón por la lista de futbolistas que compone la expedición que ha aterrizado en el norte de Inglaterra este martes por la tarde, sin pesos pesados como Yuri Berchiche, Oihan Sancet y Nico Williams, todos bajas de última hora. Resumen a la perfección el estado de ánimo de la hinchada Luisma y Asier Pampa, padre e hijo que caminan por la ciudad en dirección a Saint James Park con sus bufandas rojiblancas colgadas al cuello. «Nos acabamos de enterar de la convocatoria. Es un bajón. Me recuerda un poco a Manchester -entonces se cayeron Sancet y los hermanos Williams-», dice el padre. El hijo, rápido, pone el punto optimista. «Pero venimos con la ilusión de ver al equipo en la Champions. De viajar y pasarlo bien». «Es cierto», acepta el aita.

