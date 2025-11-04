La afición del Athletic en Newcastle: «La convocatoria es un bajón, pero venimos con la ilusión de ver al equipo en la Champions»

La afición del Athletic que esta en Newcastle muestra dos sentimientos. Por un lado, el orgullo que produce ver a un equipo como el bilbaíno ... competir en Europa, luchar en la Liga de Campeones, el torneo por equipos más brillante del Viejo Continente. Por el otro, sin embargo, surge una especie de desazón por la lista de futbolistas que compone la expedición que ha aterrizado en el norte de Inglaterra este martes por la tarde, sin pesos pesados como Yuri Berchiche, Oihan Sancet y Nico Williams, todos bajas de última hora. Resumen a la perfección el estado de ánimo de la hinchada Luisma y Asier Pampa, padre e hijo que caminan por la ciudad en dirección a Saint James Park con sus bufandas rojiblancas colgadas al cuello. «Nos acabamos de enterar de la convocatoria. Es un bajón. Me recuerda un poco a Manchester -entonces se cayeron Sancet y los hermanos Williams-», dice el padre. El hijo, rápido, pone el punto optimista. «Pero venimos con la ilusión de ver al equipo en la Champions. De viajar y pasarlo bien». «Es cierto», acepta el aita.

Estas sensaciones se repiten en la mayoría de las personas que ya están en Newcastle en una jornada gris pero de temperatura más bien agradable para ser noviembre. En total, habrá unas 2.000 que, de momento, se dejan ver poco a poco por este municipio de poco más de 250.000 habitantes. Algunos llegaron el lunes, como un grupo con aficionados de Sondika, Bilbao y Bermeo que, a media tarde, se hacen una foto en el campo. «Va a ser muy difícil. Nos faltan los mejores jugadores. Pero siempre tenemos que animar al Athletic. Valverde tiene que sacar a los jóvenes que seguro que van a dar la sorpresa», analizan Inma, Helena, Jaione, Pilar, Asier…

Viajes de todo tipo

Ellos suelen viajar por Europa para ver al Athletic. Y han hecho un viaje más o menos 'normal'. Bilbao-Amsterdam-Newcastle. No obstante, como ya ocurrió en el desplazamiento a Dortmund, la hinchada ha sacado chispas a los buscadores de viajes para hallar el desplazamiento más económico. Iker, Lander, Jon y Aimar, por ejemplo, salieron el lunes de Vitoria para ir a Alicante. Durmieron allí. Este martes se han plantado en Manchester y, tras cuatro horas en bus, han llegado a Newcastle. Ander, Asier e Iker, por su parte, han ido de Bilbao a Londres. En la capital inglesa han cambiado de aeropuerto -«estaba en la otra punta», todavía sufren- para aterrizar en Edimburgo. Luego, les ha tocado autobús.

Lekue y Laporte se fotografían con aficionados en el hotel de concentración del equipo. Abajo, Vivián. Y en la última, el aviso de las autoridades de Newcastle que prohíbe aparcar en Bigg Market, el punto de encuentro de los hinchas rojiblancos en la ciudad. Juanma Mallo

Los siete muestran su decepción por las bajas. «Está muy complicado. Después de ver que no vienen Nico, Sancet, Yuri... Bufff. Vienes con toda la ilusión. Se te quitan las ganas de viajar», aporta Lander. Sin embargo, sus compañeros tratan de animarle. «Siempre se puede ganar. O al menos rascar un empate. Ellos tampoco están bien. El fin de semana pasado perdieron. A ver si damos la sorpresa», confían. Igual que Ander, Asier e Iker rompen una lanza a favor de Valverde. «Los que le critican... Ha levantado al equipo. Es cierto que no tenemos un banquillo de garantías. Vamos a ver si damos la cara y no pena».

Calor en el recibimiento al equipo

Todas estas personas se concentran en torno al campo. A Saint James Park y su tienda oficial, que se ha convertido en una especie de lugar de peregrinación para la hinchada rojiblanca. Porque el punto de reunión, Bigg Market, en el centro de la ciudad, lleno de restaurantes y establecimientos de comida rápida -las autoridades ya han acotado la zona e impiden aparcar-, ha estado desangelado durante el día. Es cierto que se veía pasar a aficionados con sus bufandas, sudaderas; en suma, distintivos del Athletic, pero no ha ocurrido como en otras ocasiones que el lugar cogía tono rojiblanco desde la víspera del encuentro. Había parejas, grupos de cuatro o cinco, como mucho, pero no esas concentraciones de fuerza que levantan la admiración de los habitantes de las ciudades que visita el Athletic.

Esto tocará este miércoles. Aunque algunos ya han dado unos gritos en el recibimiento al equipo a las cinco y media de la tarde, de noche ya. Calor a la plantilla y el cuerpo técnico. Una veintana de hinchas rojiblancos y un nutrido grupo de caza autógrafos locales han recibido a la expedición bilbaína con Ernesto Valverde, Jon Uriarte -compartían asiento en el bus del aeropuerto- y José Ángel Iribar a la cabeza. «Aupa mutilak!», «Vamos equipo», les han gritado. La primera toca de contacto para tratar de empujar al equipo a una victoria necesaria.