La afición del Athletic celebra los goles del Brujas, rival del Barça En los vídeo marcadores han ofrecido los goles de todos los partidos de Champions

Juanma Mallo Enviado especial a Newcastle Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:32 | Actualizado 23:38h. Comenta Compartir

Ya había acabado el partido en St. James Park y en los video marcadores se han dado todos los goles de los partidos de este miércoles en la Liga de Campeones. Los hinchas del Athletic han celebrado los del Brujas belga.

¿Por qué? Nada tiene que ver con criterios deportivos ni de clasificación. ¿Entonces? Es que su oponente era el Barcelona y ya se sabe que después de dos años en los que el club culé ha tratado de seducir a Nico Williams en Bilbao no se le tiene mucho cariño a los azulgrana.

Así se han aplaudido los tres goles belgas y abucheado los del Barcelona. Es más, antes cuando se han informado de que el Brujas había marcado el cuarto -luego anulado-, se ha empezado a cantar contra los catalanes. «Ola la, ole le... ser del Barca es...»