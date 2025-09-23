La advertencia del Athletic a los aficionados que hayan comprado la entrada por su cuenta para Dortmund Varios hinchas fueron expulsados de Old Trafford y a un centenar se les denegó el acceso la temporada pasada en la Europa League al tener tickets en otra zona del estadio

Bruno Vergara Martes, 23 de septiembre 2025, 13:32 | Actualizado 13:41h.

El Athletic ha lanzado una advertencia a los aficionados que adquieran entradas fuera de los canales oficiales del club para el partido de Champions League contra el Borussia Dortmund del próximo miércoles 1 de octubre. Ibaigane avisa de que «no podrá dar soporte ni asumir gestión o responsabilidad alguna» sobre los tickets comprados por otras vías.

La temporada pasada, en el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League contra el Manchester United, varios de hinchas del Athletic fueron expulsados de Old Trafford y a un centenar se les impidió la entrada al estar ubicados en una zona que no estaba reservada para los aficionados rojiblancos.

Algunos de esos seguidores habían adquirido entradas en la zona VIP ocupada por aficionados del Manchester. Pagaron por cada una de ellas 275 libras (324 euros). A pesar de acudir «sin ningún distintivo del Athletic, ni bufanda, ni camiseta», el personal del estadio se percató de que no eran locales y les expulsó.

La entidad rojiblanca quiere evitar que suceda algo similar en Alemania y por ello ha advertido a los hinchas de que no se harán responsables ante posibles reclamaciones.

Lo que ocurrió en Manchester no fue posible que se produjera en la eliminatoria de los octavos de final ante la Roma, ya que el equipo transalpino restringió el acceso para la compra de entradas desde la url (dirección web) españolas para evitar que se adquirieran desde fuera.