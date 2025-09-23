El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hinchas del Athletic desplazados a Manchester la temporada pasada. Ignacio Pérez

La advertencia del Athletic a los aficionados que hayan comprado la entrada por su cuenta para Dortmund

Varios hinchas fueron expulsados de Old Trafford y a un centenar se les denegó el acceso la temporada pasada en la Europa League al tener tickets en otra zona del estadio

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:32

El Athletic ha lanzado una advertencia a los aficionados que adquieran entradas fuera de los canales oficiales del club para el partido de Champions League contra el Borussia Dortmund del próximo miércoles 1 de octubre. Ibaigane avisa de que «no podrá dar soporte ni asumir gestión o responsabilidad alguna» sobre los tickets comprados por otras vías.

La temporada pasada, en el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League contra el Manchester United, varios de hinchas del Athletic fueron expulsados de Old Trafford y a un centenar se les impidió la entrada al estar ubicados en una zona que no estaba reservada para los aficionados rojiblancos.

Algunos de esos seguidores habían adquirido entradas en la zona VIP ocupada por aficionados del Manchester. Pagaron por cada una de ellas 275 libras (324 euros). A pesar de acudir «sin ningún distintivo del Athletic, ni bufanda, ni camiseta», el personal del estadio se percató de que no eran locales y les expulsó.

La entidad rojiblanca quiere evitar que suceda algo similar en Alemania y por ello ha advertido a los hinchas de que no se harán responsables ante posibles reclamaciones.

Lo que ocurrió en Manchester no fue posible que se produjera en la eliminatoria de los octavos de final ante la Roma, ya que el equipo transalpino restringió el acceso para la compra de entradas desde la url (dirección web) españolas para evitar que se adquirieran desde fuera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  3. 3 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  4. 4

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  5. 5

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  6. 6

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  7. 7

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  8. 8

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La advertencia del Athletic a los aficionados que hayan comprado la entrada por su cuenta para Dortmund

La advertencia del Athletic a los aficionados que hayan comprado la entrada por su cuenta para Dortmund